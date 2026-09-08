Канада отвърна на удара: Въведе ответни мита за американски стоки

К анада въвежда от 00:01 ч. във вторник (07:01 ч. българско време) ответни мита върху вноса от САЩ, с което допълнително се изостря търговският конфликт между двете страни, предаде ДПА.

Тръмп обяви нови мита от 50% върху канадски стоки

Канадското министерство на финансите е потвърдило предстоящото въвеждане на мерките в отговор на запитване на агенцията. Решението за налагането на ответните мита беше обявено още на 25 август.

Мита в размер до 50% ще се прилагат върху американски стоки на обща стойност 27,6 млрд. канадски долара (около 20 млрд. щатски долара). Сред засегнатите продукти са стоманени и алуминиеви изделия, домакински уреди, селскостопанска техника, целулоза, хартия и електроника.

Мярката на Отава идва след провала на търговските преговори между САЩ и Канада.

Търговската война ескалира: Белият дом наложи 50-процентови мита върху канадски стоки

Нов удар от Вашингтон

През август САЩ наложиха мита до 50% върху канадски стоки за около 20 млрд. щатски долара. Сред засегнатите продукти са хокейни стикове, мебели, мед и вино.

На този фон американският президент Доналд Тръмп отправи нова заплаха към канадския самолетостроител „Бомбардие“.

Тръмп заяви, че самолетите на компанията няма да могат да бъдат продавани на американския пазар, освен ако производството им не бъде преместено в САЩ.

„КРАЙ НА ПРОДАЖБИТЕ НА „БОМБАРДИЕ“ В САЩ! Техните продукти не са достатъчно добри“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитиран от Reuters.

„Ако те искат нашия пазар, те трябва да строят тук и да спрат да третират Америка като „касичка“, добави американският президент.

Заплахата към „Бомбардие“ идва на фона на силната интеграция на канадската компания с американската икономика. Производителят има около 3500 служители в САЩ, работи с около 2800 американски доставчици и харчи над 2,5 млрд. долара годишно за доставки от американски компании. Самолетите му използват и американски двигатели, произведени от компании като Honeywell и GE Aerospace.

Драма в последните минути: Тръмп спря бруталните мита за Канада, даде 72 часа отсрочка

Как се стигна дотук

Търговският конфликт между САЩ и Канада се задълбочи през август, след като преговорите между двете страни се провалиха. Вашингтон и Отава бяха близо до договореност, която можеше да предотврати новите американски мита, но разговорите се разпаднаха на 21 август.

Впоследствие администрацията на Тръмп наложи 50% мита върху канадски стоки за около 20 млрд. долара. Тези мерки засегнаха стотици продукти и представляват около 5% от канадския износ на стоки за САЩ.

Канадският премиер Марк Карни обяви, че страната му ще отговори с мерки „долар за долар“. Така Отава подготви ответни мита върху американски стоки за приблизително същата стойност.

Карни заяви, че Канада е готова да поднови преговорите, ако Вашингтон подходи сериозно към тях. Канадското правителство обаче отхвърля условия, които според него биха отслабили местната индустрия или биха ограничили суверенното право на страната да сключва търговски споразумения с други държави.

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Конфликтът излиза извън митата

Търговският спор вече се простира отвъд конкретните тарифни ставки. Тръмп многократно е поставял под въпрос отношенията между двете държави и дори е говорил за възможността Канада да стане 51-вият американски щат.

Американският президент предприе и символични действия, сред които настояване федералните власти в САЩ да използват названието „Lake America“ за езерото Онтарио - ход без правен ефект върху официалното име, използвано от Канада и международните институции.

От своя страна Карни предупреди, че отношенията със САЩ няма да се върнат към предишното си състояние. Канада започна да търси начини за намаляване на зависимостта си от американския пазар и за разширяване на търговските си връзки с други държави.

Сред последните стъпки в тази посока е решението на канадското правителство да инвестира 4,7 млрд. канадски долара в производството на нови влакове за VIA Rail в Канада. Проектът предвижда изграждането на 313 нови пътнически вагона и създаването на близо 700 работни места в Онтарио и Квебек.

Какво следва

С влизането в сила на канадските ответни мита конфликтът навлиза в нов етап. Двете държави са силно зависими една от друга, а икономиките им са тясно свързани, особено в автомобилната индустрия, енергетиката, производството и селското стопанство.

Вашингтон вече е заплашвал с допълнително увеличение на митата върху канадски автомобили, автомобилни части и стомана. Според анализатори подобна ескалация може да засегне не само канадските производители, но и американски компании, които разчитат на доставки от Канада.

Засега канадското правителство заявява готовност да продължи диалога, но настоява отношенията да бъдат изградени върху взаимна изгода и предвидими правила. Междувременно търговската война между двете държави продължава да поставя под въпрос бъдещето на традиционно тесните икономически отношения в Северна Америка.