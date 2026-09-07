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Фабрика на British American Tobacco в Украйна е засегната при руска атака с дронове

Покривът на производственото съоръжение край Прилуки се запали; работниците са били в укритие и няма тежко пострадали сред персонала

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 22:50
Фабрика на British American Tobacco в Украйна е засегната при руска атака с дронове
Източник: БТА/AP

Т ютюневият концерн British American Tobacco съобщи, че при руска атака са били нанесени щети по нейна фабрика край град Прилуки в украинската Черниговска област, предаде Ройтерс.

Служители на компанията правят оглед на щетите, като по предварителни данни няма ранени при удара, заяви пресцентърът на British American Tobacco в отговор на изпратено по имейл запитване за нападението.

По-рано днес полицията в Черниговска област съобщи във Фейсбук за руска атака с дронове срещу завод в Прилуки.

„Днес следобед врагът нанесе удар с дронове по предприятие в Прилуки. По предварителна информация има пострадала местна жителка, която се е намирала на спирка наблизо“, пише в публикацията.

„В резултат на атаката избухна пожар“, се добавя в текста.

Полицията на Черниговска област съобщи, че нейни служители са били сред първите, дошли на мястото на атаката.

„Полицията оказва помощ на гражданите и документира последствията от руската атака срещу мирното население на Прилуки“, пише още в текста.

Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Велев/БТА    
Война в Украйна Руска атака Прилуки Черниговска област Бритиш Американ Табако Удар с дрон
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