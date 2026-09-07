Фабрика на British American Tobacco в Украйна е засегната при руска атака с дронове

Т ютюневият концерн British American Tobacco съобщи, че при руска атака са били нанесени щети по нейна фабрика край град Прилуки в украинската Черниговска област, предаде Ройтерс.

Служители на компанията правят оглед на щетите, като по предварителни данни няма ранени при удара, заяви пресцентърът на British American Tobacco в отговор на изпратено по имейл запитване за нападението.

У Прилуках 7 вересня внаслідок російської атаки зайнявся дах тютюнової фабрики British American Tobacco. Всі працівники були в укритті, постраждала одна жінка біля фабрики.https://t.co/961UTD2fnU — LIGA.net (@LIGAnet) September 7, 2026

По-рано днес полицията в Черниговска област съобщи във Фейсбук за руска атака с дронове срещу завод в Прилуки.

„Днес следобед врагът нанесе удар с дронове по предприятие в Прилуки. По предварителна информация има пострадала местна жителка, която се е намирала на спирка наблизо“, пише в публикацията.

„В резултат на атаката избухна пожар“, се добавя в текста.

Полицията на Черниговска област съобщи, че нейни служители са били сред първите, дошли на мястото на атаката.

„Полицията оказва помощ на гражданите и документира последствията от руската атака срещу мирното население на Прилуки“, пише още в текста.