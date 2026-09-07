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Крал Чарлз III: Хари и Меган остават неработещи членове на кралското семейство

В писмо от името на крал Чарлз III Бъкингамският дворец потвърди, че след завръщането си във Великобритания принц Хари и Меган Маркъл нямат право да изпълняват официални кралски ангажименти и остават единствено в капацитета си на частни граждани

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 20:22
Крал Чарлз III: Хари и Меган остават неработещи членове на кралското семейство
Източник: Getty Images

З авръщането на Хари и Меган във Великобритания няма да промени статута им, заявиха от Бъкингамския дворец.

В писмо, изпратено от името на крал Чарлз, се посочва, че херцогът и херцогинята на Съсекс няма да имат право да работят като членове на кралското семейство и да изпълняват официални ангажименти след завръщането си в страната, предава ВВС.

Целта на писмото е да изясни статута на принц Хари и Меган, които миналия месец се върнаха от Калифорния заедно с децата си Арчи и Лилибет.

Принц Хари и Меган пристигнаха във Великобритания

Двойката няма да може да използва титлите "Негово и Нейно Кралско Височество" и запазва статута си на "частни граждани". Това гласи документът, изпратен от името на монарха от лорд-камерхера - един от най-висшите служители в двореца.

По данни на източници от двореца писмото е било разпратено до екипа на принц Хари, правителствени ведомства, военни представители и лорд-лейтенанти.

Лорд-лейтенантите, които са местните представители на монарха, както и държавните служители, често участват в организирането на кралски визити и събития.

С официалното писмо ясно се указва, че всички ангажименти, поети от семейство Съсекс, ще имат изцяло частен характер и те няма да представляват кралското семейство. Документът действа като предварителна рамка, която да гарантира, че публичните прояви на принц Хари и Меган няма да се третират като кралски визити.

Мярката идва непосредствено преди очакваните публични изяви на семейството тази есен, когато те планират да се установят за постоянно в Обединеното кралство и да подкрепят своите благотворителни каузи.

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

В позицията на краля се подчертава, че договореното през 2020 г. при напускането им - така нареченото "споразумение от Сандрингам" - остава в пълна сила. То категорично изключваше варианта за статут "наполовина вътре, наполовина вън", който би им позволил да развиват частни търговски интереси, докато в същото време са работещи членове на монархията.

"Добре известно е, че през януари 2020 г. херцогът и херцогинята се оттеглиха от представителните си задължения от името на суверена и вече не са работещи членове на кралското семейство", се посочва в документа.

Официалното писмо потвърждава, че тази позиция остава непроменена.

"Благотворителната дейност на херцога и херцогинята е техен личен ангажимент и се извършва в частно качество", се казва още в съобщението.

В позицията на Двореца се уточнява, че всички запитвания от организации относно приема и посрещането на семейство Съсекс - "особено когато това може да изисква ползването на публични средства" - трябва да се насочват директно към Бъкингамския дворец.

Принц Хари и Меган се оттеглиха от Обединеното кралство през 2020 г. след поредица от търкания, които по-късно описаха в документалния си филм за Netflix. В Калифорния те изградиха своята финансова независимост - Хари издаде бестселърните си мемоари "Spare" ("Резервният"), а Меган стартира собствена марка за хранителни продукти "As Ever".

Това лято двойката изненада обществеността, като се завърна във Великобритания, където децата им предстои да тръгнат на училище. Очаква се принц Хари да продължи да подкрепя благотворителните си инициаптиви, включително спортните игри за ветерани "Invictus Games", чийто домакин следващата година ще бъде Бирмингам. Появяват се и информации, че Меган обмисля завръщане към актьорската си кариера.

В същото време споровете около охраната на принц Хари и Меган на британска земя остават unresolved. В писмото се казва: "Всички оперативни въпроси, свързани със сигурността, трябва да продължат да се насочват към съответните полицейски органи."

Принц Хари неведнъж изрази недоволство от липсата на специализирана полицейска защита в страната. От двореца обаче подчертават, че казусът е в правомощията на Изпълнителния комитет за защита на кралското семейство и публичните личности (Ravec), който взема решенията за сигурността на VIP лицата.

Източници от Бъкингам загатват, че решението за разпространяване на писмото на лорд-камерхера е взето с цел пълна прозрачност, за да се избегне евентуално контролирано изтичане на информация към медиите.

Редактор: Стела Христова
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