Свят

ЕС инвестира €200 милиона в Гренландия в отговор на апетитите на Доналд Тръмп

Урсула фон дер Лайен заяви пълна солидарност с Дания и подчерта, че бъдещето на арктическия остров зависи единствено от местното население и Копенхаген

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 21:05
ЕС инвестира €200 милиона в Гренландия в отговор на апетитите на Доналд Тръмп
Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия   
Източник: БТА/АР

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес обяви, че Брюксел възнамерява да инвестира 200 милиона евро в Гренландия, за да се изградят „по-тесни връзки“ с датската арктическа територия, предаде Ройтерс.

Фон дер Лайен пристигна вчера в Гренландия на двудневна визита, за да окаже подкрепа на гренландското и датското правителство, които твърдо се противопоставят на кампанията на американския президент Доналд Тръмп да направи най-големия остров в света част от САЩ.

Ръководителката на изпълнителния орган на ЕС заяви, че европейските средства ще бъдат отпуснати за проучване и добив на критични минерали, развитие на сателитните комуникации и на зелената енергия в Гренландия, която е полуавтономна територия на Дания.

„ЕС изразява пълна солидарност с Кралство Дания и с народа на Гренландия“, каза Фон дер Лайен пред журналисти. Тя подчерта, че Брюксел ще продължи да отстоява тази позиция.

Визитата на председателката на ЕК отразява нарастващото геополитическо значение на Арктика за основни световни сили като САЩ, Русия, Китай и Европа, понеже топящите се ледове отварят нови морски маршрути и улесняват достъпа до минералните богатства в региона.

Фон дер Лайен разгледа вчера фиорд, осеян с ледени блокове, и публикува пост в социалната платформа Екс, в който описва впечатленията си от зашеметяващите пейзажи на Гренландия. Тя обаче добави, че е осъзнала „видимите белези от климатичните промени“.

„С топенето на леда се оформя нова реалност“, отбеляза Фон дер Лайен.

Президентът Доналд Тръмп предизвика криза в отношенията на САЩ с Европейския съюз, както и сътресения в НАТО, след като тази година стана по-настоятелен в исканията си Гренландия да премине под американски контрол. Тръмп изтъкна, че Дания, която също е държава членка на НАТО, не е в състояние да я защити.

Представители на ЕС подчертаха, че Гренландия е част от територията на алианса и че по силата на пакта за взаимна отбрана НАТО и САЩ имат правото да увеличат дългогодишното си военно си присъствие на арктическия остров.

Напрежението се понижи, след като Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте през януари се споразумяха в Давос, че САЩ, Дания и Гренландия ще започнат преговори за разрешаване на своите разногласия, а алиансът ще засили мерките си за сигурност в Арктика.

Въпреки това тристранните преговори все още не са довели до споразумение, а на срещата на върха на НАТО в Турция през юли Тръмп отново настоя, че САЩ трябва да поемат контрола върху Гренландия.

Фон дер Лайен заяви, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от „народите на Гренландия и Дания и от никой друг“.

„Арктика се превърна в едно от местата, където се сблъскват тектоничните плочи на геополитиката. Ние имаме пряк интерес от това, което се случва тук“, продължи тя и посочи, че през следващите месеци ЕК ще изготви нова стратегия за Арктика.

Макар Дания да е страна членка на ЕС, Гренландия напусна блока през 1985 г. Но като датски граждани, жителите на Гренландия са също така и граждани на ЕС.

Европейският съюз отдавна предоставя финансиране на Гренландия, главно за заплащане на правата за риболов и подкрепа на образователната ѝ система. Пакетът от 200 милиона евро представлява не само значително увеличение на финансирането, но и разширяване на секторите, които ще получават средства от ЕС, според представители на Брюксел.

Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Велев/БТА    
Урсула фон дер Лайен Гренландия Европейски съюз Инвестиции Геополитика Арктика САЩ Дания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen

Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 5 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 5 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 5 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жителите на „Форест клуб“ край Варна настояват за спешна среща с кмета Благомир Коцев

Жителите на „Форест клуб“ край Варна настояват за спешна среща с кмета Благомир Коцев

България Преди 1 час

Собствениците определят себе си като добросъвестни купувачи, превърнати в заложници на административен спор, и плашат с жалби до европейските институции

Политическо земетресение в Германия: 5 трудни истини след триумфа на АзГ

Политическо земетресение в Германия: 5 трудни истини след триумфа на АзГ

Свят Преди 2 часа

Ударният възход на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси Берлин. Победата на крайната десница постави канцлера Фридрих Мерц пред тежки изпитания и разкри дълбоки пукнатини в германския политически модел.

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

България Преди 5 часа

Екипаж от авиобаза Крумово извършва гасене от въздуха в Национален парк „Централен Балкан“, докато в страната са потушени над 220 пожара за денонощие

Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин

Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин

Свят Преди 5 часа

Крайнодясната формация постигна рекорден резултат от близо 44%, докато Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц се срина до 17,2%

„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца

„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца

България Преди 5 часа

Вътрешното министерство извежда на преден план добрия пример с награди за доброволци от бедствия и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

България Преди 5 часа

Един човек е пострадал при инцидента край Елин Пелин в последния почивен ден около 6 септември; полицията регулира движението

Скандалът с видеата от козметични салони в Бургас: Защо няма арестувани 9 месеца по-късно?

Скандалът с видеата от козметични салони в Бургас: Защо няма арестувани 9 месеца по-късно?

България Преди 5 часа

Девет месеца след разкритията за записи на голи клиенти в Бургас, делото се води срещу неизвестен извършител и няма готови експертизи

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

България Преди 5 часа

Навършват се 48 години от покушението на моста Ватерло в Лондон, което се превърна в един от най-мрачните символи на репресиите по време на Студената война

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

Техеран призова Сеул да не отстъпва пред американския натиск и заплаши с отговор, ако МААЕ приеме резолюция срещу страната

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Свят Преди 6 часа

Полицията разследва пореден инцидент с критичната инфраструктура в Германия, докато прокуратурата в Саксония обезвреди 21 взривни устройства

Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

Свят Преди 6 часа

Съоръжението над река Тюмен поставя нов етап в стратегическото партньорство между Москва и Пхенян

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Свят Преди 6 часа

Кремъл оцени срещата с пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва като „малка стъпка към мира“

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

България Преди 6 часа

Потреблението продължава да бъде основният двигател на БВП, докато външнотърговското салдо остава на отрицателна територия

Българин почина на плаж в Гърция

Българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 7 часа

Mъжът изгубил съзнание и се свлякъл, докато излизал от морето

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

България Преди 7 часа

Вицепремиерът определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Свят Преди 7 часа

Това е необходима процедура, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Нощта, в която Аргирос превърна Античния в море от емоции

Edna.bg

Животът, който отлагаме за „специален повод“: ами ако този повод е днес?

Edna.bg

Наказаха тежко футболист на ЦСКА

Gong.bg

Всички пречки отпаднаха: Еду започва работа в Левски

Gong.bg

Британският премиер Бърнам и Тръмп обсъдиха усилията за прекратяване на огъня в Украйна

Nova.bg

Българин почина на плаж в Гърция

Nova.bg