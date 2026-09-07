ЕС инвестира €200 милиона в Гренландия в отговор на апетитите на Доналд Тръмп

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес обяви, че Брюксел възнамерява да инвестира 200 милиона евро в Гренландия, за да се изградят „по-тесни връзки“ с датската арктическа територия, предаде Ройтерс.

Фон дер Лайен пристигна вчера в Гренландия на двудневна визита, за да окаже подкрепа на гренландското и датското правителство, които твърдо се противопоставят на кампанията на американския президент Доналд Тръмп да направи най-големия остров в света част от САЩ.

Ръководителката на изпълнителния орган на ЕС заяви, че европейските средства ще бъдат отпуснати за проучване и добив на критични минерали, развитие на сателитните комуникации и на зелената енергия в Гренландия, която е полуавтономна територия на Дания.

Ursula von der Leyen backed Greenland's territorial integrity as she unveiled a €200 million investment package to counter pressure from Donald Trump, who has repeatedly threatened to annex the mineral-rich island. #EuropeNews https://t.co/VUtF5SgzDr — euronews (@euronews) September 7, 2026

„ЕС изразява пълна солидарност с Кралство Дания и с народа на Гренландия“, каза Фон дер Лайен пред журналисти. Тя подчерта, че Брюксел ще продължи да отстоява тази позиция.

Визитата на председателката на ЕК отразява нарастващото геополитическо значение на Арктика за основни световни сили като САЩ, Русия, Китай и Европа, понеже топящите се ледове отварят нови морски маршрути и улесняват достъпа до минералните богатства в региона.

Фон дер Лайен разгледа вчера фиорд, осеян с ледени блокове, и публикува пост в социалната платформа Екс, в който описва впечатленията си от зашеметяващите пейзажи на Гренландия. Тя обаче добави, че е осъзнала „видимите белези от климатичните промени“.

„С топенето на леда се оформя нова реалност“, отбеляза Фон дер Лайен.

Президентът Доналд Тръмп предизвика криза в отношенията на САЩ с Европейския съюз, както и сътресения в НАТО, след като тази година стана по-настоятелен в исканията си Гренландия да премине под американски контрол. Тръмп изтъкна, че Дания, която също е държава членка на НАТО, не е в състояние да я защити.

Представители на ЕС подчертаха, че Гренландия е част от територията на алианса и че по силата на пакта за взаимна отбрана НАТО и САЩ имат правото да увеличат дългогодишното си военно си присъствие на арктическия остров.

Напрежението се понижи, след като Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте през януари се споразумяха в Давос, че САЩ, Дания и Гренландия ще започнат преговори за разрешаване на своите разногласия, а алиансът ще засили мерките си за сигурност в Арктика.

Въпреки това тристранните преговори все още не са довели до споразумение, а на срещата на върха на НАТО в Турция през юли Тръмп отново настоя, че САЩ трябва да поемат контрола върху Гренландия.

EU announces €200 million partnership deal with Greenland https://t.co/ElrdIy6Fnn https://t.co/ElrdIy6Fnn — Reuters Business (@ReutersBiz) September 7, 2026

Фон дер Лайен заяви, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от „народите на Гренландия и Дания и от никой друг“.

„Арктика се превърна в едно от местата, където се сблъскват тектоничните плочи на геополитиката. Ние имаме пряк интерес от това, което се случва тук“, продължи тя и посочи, че през следващите месеци ЕК ще изготви нова стратегия за Арктика.

Макар Дания да е страна членка на ЕС, Гренландия напусна блока през 1985 г. Но като датски граждани, жителите на Гренландия са също така и граждани на ЕС.

Европейският съюз отдавна предоставя финансиране на Гренландия, главно за заплащане на правата за риболов и подкрепа на образователната ѝ система. Пакетът от 200 милиона евро представлява не само значително увеличение на финансирането, но и разширяване на секторите, които ще получават средства от ЕС, според представители на Брюксел.