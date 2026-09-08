България

Жена пострада тежко след падане с тротинетка край Сатовча

Тя е настанена в болницата в Гоце Делчев

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 07:50
Жена пострада тежко след падане с тротинетка край Сатовча
Източник: iStock Photos

П ореден тежък инцидент след управление на тротинетка. Жена на 31 години пострада тежко след падане край Сатовча. С черепно-мозъчна травма тя е настанена в болницата в Гоце Делчев.

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„Състоянието ѝ е стабилно. Не се налага оперативно лечение”, обясни началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Вероника Димитрова пред NOVA.

По думите на лекарката жената е била на тротинетката без обезопасителни средства. Д-р Димитрова призова хората да използват каски и наколенки. 

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„Най-честата травма при падане от тротинетка е черепно-мозъчната и гръдната травма. Много голямо значение би имало в случая носенето на каска", каза д-р Димитрова. 

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Това лято инцидентите с тротинетки намаляват, каза д-р Ангел Тонгов, зам.-директор на МБАЛ „Иван Скендеров” в Гоце Делчев.

„Докато миналото лято имахме почти всяка седмица някакъв инцидент от тежък характер, тази година това е първият или вторият по-сериозен случай. Има редовно падания, но са по-леки травми”, обясни д-р Тонгов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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