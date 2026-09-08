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Италия строи най-дългия висящ мост в света: Мечта на 2000 години за €13,5 милиарда

Проект за 13,5 милиарда евро трябва да свърже Сицилия с Италия чрез най-дългия висящ мост в света. Мечтата на 2000 години обаче буди сериозни опасения сред инженери и еколози заради сеизмични рискове и техническа осъществимост

8 септември 2026, 06:40
Италия строи най-дългия висящ мост в света: Мечта на 2000 години за €13,5 милиарда
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

И талия възобнови плановете си за изграждане на мост през Месинския проток, който да свърже остров Сицилия с континенталната част на страната. Амбициозният проект е дискутиран повече от 2000 години, но и днес остава изключително спорно намерение поради поредица от сеизмични, технически, екологични и финансови рискове.

Как трябва да изглежда мостът

Според Плиний Стари още през 251 г. пр. н. е. римляните са построили временен мост през протока, използвайки лодки и бъчви. През следващите векове идеята за мащабно съоръжение се появява многократно, като е подкрепяна включително от Бенито Мусолини и Силвио Берлускони. През 2022 г. проектът отново се превърна в един от инфраструктурните приоритети на Италия, след като бе подкрепен от министъра на транспорта Матео Салвини.

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Стойността на съвременния проект се оценява на 13,5 милиарда евро. Италианските власти отлагаха началото на строителството няколко пъти: първоначално бе планирано то да започне през 2024 г., след това в началото на 2025 г., а по-късно - в началото на 2026 г.

През февруари Салвини заяви, че строителството се очаква да започне през лятото. Въпреки това в района на Тор Тор Фаро в североизточна Сицилия, където се предвижда да бъде изградена конструкцията, все още няма видими знаци за старт на работите. Проектът предвижда и отчуждаването на повече от 400 имота.

Според плана мостът трябва да свърже Тор Фаро в Сицилия с Вила Сан Джовани в Калабрия. Неговият централен отвор ще бъде с дължина 3,3 км, което ще го направи най-дългия висящ мост в света.

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Съоръжението се очаква да включва шест ленти за автомобилен трафик, две служебни ленти и две железопътни линии. По отношение на своя мащаб в момента в света няма подобно съоръжение.

Ще издържи ли мостът на земетресения?

Един от основните въпроси остава безопасността на конструкцията. Инженери, сеизмолози и еколози изразиха сериозни притеснения относно реализацията на проекта.

Антонино Риситано, бивш декан на Инженерния факултет в Университета в Катания, заяви, че съвременните технологии не позволяват носещите кабели с такава дължина да бъдат изпитани за надеждност.

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„Ако не можете да тествате висящите кабели, не можете и да го построите. Предвид настоящите научни познания, този проект е технически неосъществим“, посочва ученият.

От компанията Webuild, която се очаква да изгради моста, заявиха, че тези опасения вече са били разгледани и отхвърлени в технически доклад от 2025 г.

Регионът се отличава и с висока сеизмична активност. Според геолога Карло Дольони през последните 40 години в радиус от 40 километра около потенциалната строителна площадка са регистрирани над 5000 земетресения с нисък магнитуд. Поддръжниците на проекта обаче твърдят, че мостът е проектиран да издържа на екстремни условия, включително земетресения с магнитуд до 7,1 по Рихтер.

Еколозите се опасяват от последствията

Голяма част от полемиката около проекта е фокусирана върху въздействието му върху околната среда. Природозащитниците се опасяват, че мостът може да наруши важен миграционен коридор за птици и морски бозайници. Според екологични организации милиони птици преминават през района на бъдещия мост само по време на шестте седмици на пролетната миграция.

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Не всички местни жители подкрепят мащабната идея. Хората, чиито домове предстои да бъдат отчуждени, се опасяват, че дори незавършено строителство може трайно да промени местния ландшафт.

Активистката Мариела Валбруци, която се противопоставя на изграждането на моста от повече от десетилетие, подчертава, че най-голямата опасност може дори да не е свързана с самия мост.

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„Притеснявам се, че строителните работи по пътищата и виадуктите пак могат да започнат, оставяйки този защитен ландшафт погребан под бетон - със или без самия мост“, заявява тя.

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