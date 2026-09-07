Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

С лед осъдителната присъда за убийството на Тупак Шакур през 1996 г., натискът върху властите да открият убиеца на The Notorious B.I.G. се увеличава.

Бруклинският рапър, роден като Кристофър Уолъс и известен още като Биги, беше застрелян при стрелба от преминаващ автомобил на 9 март 1997 г. в Лос Анджелис. Смята се, че убийството му е било отмъщение за смъртта на Шакур.

Това дело приключи, след като Дуейн „Кийф Д“ Дейвис беше признат за виновен от съда в Лас Вегас за убийство, тъй като е наредил на братовчед си Орландо Лейн да ликвидира Шакур, подавайки му оръжието.

After Tupac Shakur's murder has finally been solved - will Notorious B.I.G.'s killer be brought to justice? https://t.co/TQuT76isdw pic.twitter.com/6vr4PyEh6R — New York Post (@nypost) September 6, 2026

„Присъдата по делото „Тупак“ не помага непременно за директното разрешаване на убийството на Биги, но неизбежно го поставя под интензивен микроскоп“, заяви пред The Post Джъстин Тинсли, автор на книгата „Биги и светът, който го създаде“.

И двете убийства са свързани с войни между банди, тъй като Шакур е бил близък до уличната група Bloods, докато мениджърът на B.I.G. – Шон „Диди“ Комбс – е обвиняван във връзки с техните съперници от Crips.

Съществуват множество теории за това кой е убил Уолъс – от слухове за участие на полицаи от Лос Анджелис, които са били извън служба, до версията, че извършителят е бил нает убиец, свързан с мениджъра на Шакур, Шуг Найт.

Въпреки това гангстерските организации пазят пълно мълчание, а самопризнания – какъвто бе случаят с Дейвис, който се похвали в книга с ролята си в разстрела на Шакур – остават малко вероятни. Почти 30 години по-късно никой не е обвинен за убийството.

„Разликата между двата случая е, че при Биги липсва централна фигура, която сама да се оплете в историята, както направи Кийф Д“, посочва Тинсли. „Полицията се нуждае от някой, който да потвърди доказателствата. Биги се нуждае от своя момент на Кийф Д.“

Иронично е, че Дейвис, който е бил лидер в Crips, прави първия си сблъсък с органите на реда, когато е арестуван от полицията в Лос Анджелис и разпитван именно за стрелбата срещу Уолъс.

Стрелбата от преминаващия автомобил се случва пред Автомобилния музей „Петерсен“ на булевард „Уилшир“, където Уолъс току-що е присъствал на парти. Автомобил марка Chevrolet спира до GMC Suburban, в който се е возил рапърът, и открива огън. Подобно на Шакур, той е уцелен с четири куршума.

Бившият детектив от полицията в Лос Анджелис Грег Кадинг, който разследва убийствата на Уолъс и Шакур, заяви, че той и колегите му са разпитали жена с псевдоним „Тереза Суон“.

Tupac's Murder Finally Has a Guilty Verdict. But the Mystery Isn't Over https://t.co/RWgct0QIBD — The Hollywood Reporter (@THR) September 1, 2026

Тя разказала пред органите на реда, че е получила заповед да накара сътрудник на име Уордел „Пучи“ Фаус да убие Биги. Рапърът е пътувал в конвой от три коли и е имал охрана, след като е получил редица заплахи да не идва в Лос Анджелис.

„Тереза отива и се среща с Пучи“, разказва пред The Post Кадинг, автор на книгата „Murder Rap“. „Те се споразумяват за сумата, която той очаква. Парите са предадени на момичето и тя му плаща. След това самотният стрелец с зелен автомобил Impala спира до Биги и го застрелва.“

Но това е само една от многото версии. Рандал Съливан в книгите си „Лабиринт“ и последвалата „Смъртно грешен“ издига тезата, че пръст в това имат служители на полицията в Лос Анджелис, някои от които са били на заплата в лейбъла на Найт Death Row Records.

„Най-вероятната теория, която все пак не е доказана с абсолютна сигурност, е, че полицаи, работещи за Шуг Найт, са координирали убийството, а прекият извършител е бил наемен убиец с дълга присъда за въоръжен грабеж“, казва Съливан пред The Post.

„Беше известно, че Комбс е издирван мъртъв, а Биги беше най-голямата му звезда. Наемният убиец не е успял да стигне до Диди, който е бил в една от другите коли, затова е елиминирал Биги.“

Найт никога не е бил официално обявяван за заподозрян или замесен в убийството на Уолъс, въпреки че прокурорите загатнаха за това по време на процеса за Шакур. В момента той излежава присъда в затвора за друго убийство.

През 2002 г., когато излиза книгата на Съливан, близките на Уолъс завеждат дело срещу град Лос Анджелис и полицейското управление. „Това щеше да бъде иск за неправомерна смърт за милиарди долари“, казва той за съдебния процес, в който се твърди, че властите не са направили достатъчно, за да предотвратят смъртта на Биги.

Пери Р. Сандърс-младши, който представляваше майката на рапъра, Волета Уолъс, заяви пред The Post, че делото им срещу полицията е влязло в съда, но така и не е стигнало до финал.

„В чекмеджето на водещия детектив бяха открити доказателства, които наистина сочеха към участие на полицията“, посочва Сандърс. „Съдията в крайна сметка обяви процеса за невалиден и ги задължи да платят седемцифрени суми за адвокатски хонорари.“

През 2007 г. бе заведено друго дело с твърдения, че бивши полицаи са замесени в стрелбата, но то бе прекратено.

Предполагаемият стрелец Пучи, който също бива убит при стрелба от кола през 2003 г., може и да не е известно име за широката публика, но в гангстерските среди на Комптън е бил добре позната фигура.

Припомняйки си срещата с него в звукозаписно студио, изпълнителят Дани Бой споделя: „Беше зловещо, когато Пучи влезе.“

„Дали вярвам, че този човек беше убиец? По дяволите, да. Той определено беше убиец. Изглеждаше така, имаше такова излъчване, усещаше се още с влизането му в стаята“, казва той в YouTube поредицата „The Art of Dialogue“.

Кадинг, Тинсли и Съливан са единодушни, че е малко вероятно убийството на Уолъс да е било операция на един-единствен човек.

„За да ликвидираш някого като Биги, който разполагаше с телохранители от Crips, ти е нужен така нареченият зорник“, казва Тинсли. „Някой, който да предава къде се намира, в коя кола се вози и на кой булевард завива. Няма начин подобно нещо да се организира без съвместни усилия.“

Това дава надежда, защото означава, че дори самият стрелец вече да не е между живите, все още има хора, които знаят подробности около екзекуцията и може да са участвали в нея.

Някои от по-конспиративните теории дори загатват, че Диди, чийто автомобил е бил непосредствено пред този на Биги, знае повече, отколкото признава.

В документалния филм „Diddy: The Making of a Bad Boy“ Джийн Дийл, бивш бодигард на Диди, коментира слуховете за бившия си шеф: „Дали е имал нещо общо? Възможно е... В седмицата, в която Биги бе убит, той се държеше много тревожно и настояваше Биги да дойде на това парти.“

„Странното беше, че Биг казваше на всички, че трябва да заминава за Лондон, а Пъф през цялата седмица повтаряше: „Той няма да ходи в Лондон“.“

Дийл обаче не дава обяснение каква причина би имал Диди да бъде замесен в смъртта на най-известната си и печеливша звезда, който бе и един от най-близките му приятели. Диди категорично отрече каквото и да е участие, заявявайки в официално становище: „Нямам нищо общо с убийството на Кристофър Уолъс“.

Duane "Keffe D" Davis has been found guilty of first-degree murder in the killing of hip-hop legend Tupac Shakur. https://t.co/ARIWl78Gt9 pic.twitter.com/iukeYpl6sk — CNN (@CNN) September 1, 2026

В момента Диди се намира в ареста по обвинения, свързани с трафик на хора и проституция, а екипът му не е отговорил на запитването за коментар от The Post.

Кадинг се надява на признание на смъртно легло, пробуждане на нечия съвест или евентуално арестуван престъпник, който да осъзнае, че информацията му за старото дело е по-ценна, отколкото е предполагал.

„Ще трябва да бъдат представени сериозни доказателства“, заключва Тинсли. „Но окуражаващото в присъдата по делото „Тупак“ е, че тя доказва едно: тези случаи никога не са твърде стари, за да бъдат разкрити.“

„Не знам как и кога ще се случи, но вярвам, че някой ще проговори. Тогава доминото ще падне.“