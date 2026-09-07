Свят

Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

След осъдителната присъда за убийството на Тупак Шакур, вниманието отново се насочва към екзекуцията на Notorious B.I.G. Почти 30 години по-късно теориите за полицаи, наемни убийци и бандитски войни продължават да търсят своя краен отговор

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 20:10
Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?
Източник: iStock/Getty Images

С лед осъдителната присъда за убийството на Тупак Шакур през 1996 г., натискът върху властите да открият убиеца на The Notorious B.I.G. се увеличава.

Бруклинският рапър, роден като Кристофър Уолъс и известен още като Биги, беше застрелян при стрелба от преминаващ автомобил на 9 март 1997 г. в Лос Анджелис. Смята се, че убийството му е било отмъщение за смъртта на Шакур.

Това дело приключи, след като Дуейн „Кийф Д“ Дейвис беше признат за виновен от съда в Лас Вегас за убийство, тъй като е наредил на братовчед си Орландо Лейн да ликвидира Шакур, подавайки му оръжието.

„Присъдата по делото „Тупак“ не помага непременно за директното разрешаване на убийството на Биги, но неизбежно го поставя под интензивен микроскоп“, заяви пред The Post Джъстин Тинсли, автор на книгата „Биги и светът, който го създаде“.

И двете убийства са свързани с войни между банди, тъй като Шакур е бил близък до уличната група Bloods, докато мениджърът на B.I.G. – Шон „Диди“ Комбс – е обвиняван във връзки с техните съперници от Crips.

Съществуват множество теории за това кой е убил Уолъс – от слухове за участие на полицаи от Лос Анджелис, които са били извън служба, до версията, че извършителят е бил нает убиец, свързан с мениджъра на Шакур, Шуг Найт.

Въпреки това гангстерските организации пазят пълно мълчание, а самопризнания – какъвто бе случаят с Дейвис, който се похвали в книга с ролята си в разстрела на Шакур – остават малко вероятни. Почти 30 години по-късно никой не е обвинен за убийството.

„Разликата между двата случая е, че при Биги липсва централна фигура, която сама да се оплете в историята, както направи Кийф Д“, посочва Тинсли. „Полицията се нуждае от някой, който да потвърди доказателствата. Биги се нуждае от своя момент на Кийф Д.“

Иронично е, че Дейвис, който е бил лидер в Crips, прави първия си сблъсък с органите на реда, когато е арестуван от полицията в Лос Анджелис и разпитван именно за стрелбата срещу Уолъс.

Стрелбата от преминаващия автомобил се случва пред Автомобилния музей „Петерсен“ на булевард „Уилшир“, където Уолъс току-що е присъствал на парти. Автомобил марка Chevrolet спира до GMC Suburban, в който се е возил рапърът, и открива огън. Подобно на Шакур, той е уцелен с четири куршума.

Бившият детектив от полицията в Лос Анджелис Грег Кадинг, който разследва убийствата на Уолъс и Шакур, заяви, че той и колегите му са разпитали жена с псевдоним „Тереза Суон“.

Тя разказала пред органите на реда, че е получила заповед да накара сътрудник на име Уордел „Пучи“ Фаус да убие Биги. Рапърът е пътувал в конвой от три коли и е имал охрана, след като е получил редица заплахи да не идва в Лос Анджелис.

„Тереза отива и се среща с Пучи“, разказва пред The Post Кадинг, автор на книгата „Murder Rap“. „Те се споразумяват за сумата, която той очаква. Парите са предадени на момичето и тя му плаща. След това самотният стрелец с зелен автомобил Impala спира до Биги и го застрелва.“

Но това е само една от многото версии. Рандал Съливан в книгите си „Лабиринт“ и последвалата „Смъртно грешен“ издига тезата, че пръст в това имат служители на полицията в Лос Анджелис, някои от които са били на заплата в лейбъла на Найт Death Row Records.

„Най-вероятната теория, която все пак не е доказана с абсолютна сигурност, е, че полицаи, работещи за Шуг Найт, са координирали убийството, а прекият извършител е бил наемен убиец с дълга присъда за въоръжен грабеж“, казва Съливан пред The Post.

„Беше известно, че Комбс е издирван мъртъв, а Биги беше най-голямата му звезда. Наемният убиец не е успял да стигне до Диди, който е бил в една от другите коли, затова е елиминирал Биги.“

Найт никога не е бил официално обявяван за заподозрян или замесен в убийството на Уолъс, въпреки че прокурорите загатнаха за това по време на процеса за Шакур. В момента той излежава присъда в затвора за друго убийство.

През 2002 г., когато излиза книгата на Съливан, близките на Уолъс завеждат дело срещу град Лос Анджелис и полицейското управление. „Това щеше да бъде иск за неправомерна смърт за милиарди долари“, казва той за съдебния процес, в който се твърди, че властите не са направили достатъчно, за да предотвратят смъртта на Биги.

Пери Р. Сандърс-младши, който представляваше майката на рапъра, Волета Уолъс, заяви пред The Post, че делото им срещу полицията е влязло в съда, но така и не е стигнало до финал.

„В чекмеджето на водещия детектив бяха открити доказателства, които наистина сочеха към участие на полицията“, посочва Сандърс. „Съдията в крайна сметка обяви процеса за невалиден и ги задължи да платят седемцифрени суми за адвокатски хонорари.“

През 2007 г. бе заведено друго дело с твърдения, че бивши полицаи са замесени в стрелбата, но то бе прекратено.

Предполагаемият стрелец Пучи, който също бива убит при стрелба от кола през 2003 г., може и да не е известно име за широката публика, но в гангстерските среди на Комптън е бил добре позната фигура.

Припомняйки си срещата с него в звукозаписно студио, изпълнителят Дани Бой споделя: „Беше зловещо, когато Пучи влезе.“

„Дали вярвам, че този човек беше убиец? По дяволите, да. Той определено беше убиец. Изглеждаше така, имаше такова излъчване, усещаше се още с влизането му в стаята“, казва той в YouTube поредицата „The Art of Dialogue“.

Кадинг, Тинсли и Съливан са единодушни, че е малко вероятно убийството на Уолъс да е било операция на един-единствен човек.

„За да ликвидираш някого като Биги, който разполагаше с телохранители от Crips, ти е нужен така нареченият зорник“, казва Тинсли. „Някой, който да предава къде се намира, в коя кола се вози и на кой булевард завива. Няма начин подобно нещо да се организира без съвместни усилия.“

Това дава надежда, защото означава, че дори самият стрелец вече да не е между живите, все още има хора, които знаят подробности около екзекуцията и може да са участвали в нея.

Някои от по-конспиративните теории дори загатват, че Диди, чийто автомобил е бил непосредствено пред този на Биги, знае повече, отколкото признава.

В документалния филм „Diddy: The Making of a Bad Boy“ Джийн Дийл, бивш бодигард на Диди, коментира слуховете за бившия си шеф: „Дали е имал нещо общо? Възможно е... В седмицата, в която Биги бе убит, той се държеше много тревожно и настояваше Биги да дойде на това парти.“

„Странното беше, че Биг казваше на всички, че трябва да заминава за Лондон, а Пъф през цялата седмица повтаряше: „Той няма да ходи в Лондон“.“

Дийл обаче не дава обяснение каква причина би имал Диди да бъде замесен в смъртта на най-известната си и печеливша звезда, който бе и един от най-близките му приятели. Диди категорично отрече каквото и да е участие, заявявайки в официално становище: „Нямам нищо общо с убийството на Кристофър Уолъс“.

В момента Диди се намира в ареста по обвинения, свързани с трафик на хора и проституция, а екипът му не е отговорил на запитването за коментар от The Post.

Кадинг се надява на признание на смъртно легло, пробуждане на нечия съвест или евентуално арестуван престъпник, който да осъзнае, че информацията му за старото дело е по-ценна, отколкото е предполагал.

„Ще трябва да бъдат представени сериозни доказателства“, заключва Тинсли. „Но окуражаващото в присъдата по делото „Тупак“ е, че тя доказва едно: тези случаи никога не са твърде стари, за да бъдат разкрити.“

„Не знам как и кога ще се случи, но вярвам, че някой ще проговори. Тогава доминото ще падне.“

Редактор: Стела Христова
The Notorious B.I.G Тупак Шакур убийство хип-хоп разследване бандитски войни Кристофър Уолъс
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen

Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
6-те най-високи породи кучета в света

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 5 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 5 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 5 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия

ЕС инвестира €200 милиона в Гренландия в отговор на апетитите на Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен заяви пълна солидарност с Дания и подчерта, че бъдещето на арктическия остров зависи единствено от местното население и Копенхаген

Пожар в боровата гора край язовир "Копринка"

Пожар в боровата гора край язовир "Копринка"

България Преди 1 час

Екипи на пожарната своевременно са локализирали огнището, като към момента няма опасност от разрастване на пламъците

Сръбското правителство предложи разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори

Сръбското правителство предложи разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори

Свят Преди 3 часа

Премиерът Джуро Мацут поиска проверка на народната воля, за да се тушира общественото напрежение, а президентът Александър Вучич готви вота за втората половина на октомври

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Свят Преди 4 часа

Товарен Boeing 767, изпълняващ полет за Amazon, излезе от пистата на летището в Маями и връхлетя върху автомобили. Най-малко петима души са загинали, а трима са в критично състояние. Инцидентът блокира хиляди пътници по време на празничен уикенд

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

България Преди 5 часа

Екипаж от авиобаза Крумово извършва гасене от въздуха в Национален парк „Централен Балкан“, докато в страната са потушени над 220 пожара за денонощие

Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин

Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин

Свят Преди 5 часа

Крайнодясната формация постигна рекорден резултат от близо 44%, докато Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц се срина до 17,2%

„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца

„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца

България Преди 5 часа

Вътрешното министерство извежда на преден план добрия пример с награди за доброволци от бедствия и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

България Преди 5 часа

Един човек е пострадал при инцидента край Елин Пелин в последния почивен ден около 6 септември; полицията регулира движението

Скандалът с видеата от козметични салони в Бургас: Защо няма арестувани 9 месеца по-късно?

Скандалът с видеата от козметични салони в Бургас: Защо няма арестувани 9 месеца по-късно?

България Преди 5 часа

Девет месеца след разкритията за записи на голи клиенти в Бургас, делото се води срещу неизвестен извършител и няма готови експертизи

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

България Преди 5 часа

Навършват се 48 години от покушението на моста Ватерло в Лондон, което се превърна в един от най-мрачните символи на репресиите по време на Студената война

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

Техеран призова Сеул да не отстъпва пред американския натиск и заплаши с отговор, ако МААЕ приеме резолюция срещу страната

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Свят Преди 6 часа

Полицията разследва пореден инцидент с критичната инфраструктура в Германия, докато прокуратурата в Саксония обезвреди 21 взривни устройства

Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

Свят Преди 6 часа

Съоръжението над река Тюмен поставя нов етап в стратегическото партньорство между Москва и Пхенян

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Свят Преди 6 часа

Кремъл оцени срещата с пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва като „малка стъпка към мира“

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

България Преди 6 часа

Потреблението продължава да бъде основният двигател на БВП, докато външнотърговското салдо остава на отрицателна територия

Българин почина на плаж в Гърция

Българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 7 часа

Mъжът изгубил съзнание и се свлякъл, докато излизал от морето

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Нощта, в която Аргирос превърна Античния в море от емоции

Edna.bg

Животът, който отлагаме за „специален повод“: ами ако този повод е днес?

Edna.bg

Наказаха тежко футболист на ЦСКА

Gong.bg

Всички пречки отпаднаха: Еду започва работа в Левски

Gong.bg

Британският премиер Бърнам и Тръмп обсъдиха усилията за прекратяване на огъня в Украйна

Nova.bg

Българин почина на плаж в Гърция

Nova.bg