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Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen

Новоиздадената книга с личния архив на Фреди Меркюри и спомените на Мери Остин разкрива непоказвани ръкописи, отхвърлени заглавия и сцени от сътворяването на легендарния хит Bohemian Rhapsody – песен, която едва не съсипва кариерата на Queen

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 21:56
Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen
Фреди Меркюри   
Източник: Getty Images

Р анен вариант на хита от 1975 г. „Bohemian Rhapsody“, който определя кариерата на Queen, включва куплета: „Мамо, започна война / Трябва да си тръгна тази вечер“. Това разкрива книгата „A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury“ („Живот в текстове: Официалното творческо наследство на Фреди Меркюри“) от Меркюри и бившата му годеница Мери Остин, пише The New York Times.

Изданието се основава на тетрадки и музикални скици, открити в дома на певеца в Лондон след смъртта му през 1991 г. Документите показват как дори най-известните песни на Queen са преминали през неочаквани и странни ранни версии.

Това важи включително за името на самата група. Остин си спомня как присъствала на ранна среща, когато членовете обсъждали как да се наричат. Меркюри предложил Queen, докато китаристът Брайън Мей предложил любопитната алтернатива Build Your Own Boat („Сглоби си сам лодка“). Когато Фреди попитал за мнението ѝ, Мери подкрепила Мей.

„Фреди се усмихна, но не каза нищо“, пише Остин. „Оттогава се чудя дали това не беше някакъв изпит. Ако е било така, подозирам, че не се представих особено добре.“

Меркюри спечелил спора. Книгата обаче показва колко много преработки са били нужни, преди друго от неговите гениални хрумвания да добива окончателен вид.

Фреди Меркюри и бившата му годеница Мери Остин
Фреди Меркюри и бившата му годеница Мери Остин Източник: Getty Images

„Bohemian Rhapsody“ започва с един-единствен ред: „Мамо, току-що убих човек“, за който се смята, че Фреди е написал през 1968 г., докато учил графичен дизайн в колежа по изкуства „Ийлинг“. Редът му напомнял за история от Дивия запад и той неофициално наричал недовършения фрагмент „Каубойската песен“.

Творбата претърпява драматичен обрат, след като Меркюри си купува роял Yamaha, на който композира голяма част от нея. Остин се пита дали изборът на инструмента не е помогнал за по-грандиозното му звучене.

„Когато влезеш в магазин за пиана, си заобиколен от звук“, пише тя. „Чуваш как се свири на различни инструменти, може би класическа музика. Не знам дали оперното мислене не е дошло точно оттам, но е напълно възможно.“

Друга музика – от Шопен, Моцарт и Джони Мичъл – постоянно звучала около Меркюри, докато песента придобивала завършен вид.

„Фреди постоянно пускаше Джони Мичъл – албума ѝ „Court and Spark“ или „For the Roses“, споделя Остин. „Спомням си, че почти ревнувах, което сега звучи нелепо, но е истина. Джони Мичъл беше единствената жена, от която някога съм изпитвала ревност.“

Години по-късно Меркюри за кратко обмислял и различно заглавие. В горната част на една от ръкописните страници името „Mongolian Rhapsody“ („Монголска рапсодия“) е зачеркнато и заменено с „Bohemian Rhapsody“.

Друг неизползван начален стих гласял: „Време е за сбогуване / Нима това е реалност?“. Познатият ред „Nothing really matters to me“ („Нищо вече няма значение за мен“) се появил в бележките му рано, преди да реши точно къде му е мястото. Цели страници били посветени на плътните вокални хармонии за оперната част, където думи като „Галилео“, „Бисмила“, „Фанданго“ и „гръмотевици и светкавици“ служели като ориентири за гласовете.

Част от идеята може да е дошла и насън.

Остин си спомня как Меркюри се събудил с полузапомнени стихове от сън и се ядосвал, че не може да ги възстанови напълно. Затова придобил навика „умишлено да се събужда посред нощ и да записва идеи“, пише Остин. „Той беше толкова обсебен от „Bohemian Rhapsody“, че дори сънищата му бяха подчинени на нея.“

Тази мания поглъщала и будните му часове. През по-голямата част от връзката им Остин можела да го прекъсва, докато той композирал на пианото, и той с удоволствие си вземал почивка за чай и разговор. Докато работел по „Bohemian Rhapsody“ обаче, той „дори не помръдваше, когато влизах“, пише тя. „Беше толкова съсредоточен, че дори стойката му изглеждаше променена.“

Тази интензивност се пренесла и в студиото, където групата прекарва три седмици в записи на най-скъпата продукция в историята до този момент. Само оперната част изисквала близо 200 вокални дублажa от Меркюри, Мей и барабаниста Роджър Тейлър. Към края някои от лентите били толкова протрити от многократна употреба, че станали почти прозрачни.

Завършената песен, с продължителност от близо шест минути, била твърде дълга за стандартен радио сингъл и ръководителите на звукозаписната компания EMI поискали сериозни съкращения. Меркюри отказал и напуснал срещата.

Увереността му обаче бързо се разклатила. Вкъщи той започнал да се притеснява, че е съсипал собствената си кариера и бъдещето на групата.

Тогава открил съюзник в лицето на Кени Еверет – диджей в лондонското „Capital Radio“, на когото дал предварително копие на песента с уговорката да я пусне само веднъж или два пъти. Вместо това той прекарал целия уикенд, въртейки целия хит отново и отново.

Телефонната централа на радиото била залята от обаждания на слушатели, които питали откъде могат да си купят сингъла, който все още дори не бил пуснат в продажба. „Bohemian Rhapsody“ излиза без никакви съкращения през 1975 г. и прекарва девет седмици на първо място във Великобритания, превръщайки се и в първия хит на Queen в Топ 10 в САЩ.

Песента изживява ново възраждане в класациите, след като е включена в култовата сцена от филма „Светът на Уейн“ през 1992 г. – което я изстрелва до №2 в класацията Billboard Hot 100 – а по-късно и чрез едноименния биографичен филм за Меркюри през 2018 г.

Днес е наистина трудно да си представим как Уейн и Гарт куфеят в своя очукан AMC Pacer на фона на „Mongolian Rhapsody“.

Редактор: Стела Христова
Queen Фреди Меркюри Bohemian Rhapsody Мери Остин Живот в текстове Монголска рапсодия Творчески процес Неизползвани текстове
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