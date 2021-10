Жена почина, след като Алек Болдуин стреля с реквизитно оръжие по време на снимки

Ж ена е починала, а друг мъж е ранен, след като актьорът Алекс Болдуин е стрелял с реквизитното оръжие на снимачна площадка, потвърдиха официални източници, цитирани от Sky news.

Според шерифа на Санта Фе стрелбата се е случила по време на снимките на филма "Rust" в Ню Мексико.

Говорител на актьора заяви пред медиите, че е имало инцидент, който е включвал стрелба с халосни патрони, но в момента на изстрелите шрапнели са поразили двама души от екипа.

