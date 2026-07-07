Окончателно: Съдът отряза поетеса, обвинила Тейлър Суифт в кражба на текстове

Ф едерален съд в САЩ отхвърли иск за плагиатство срещу попзвездата Тейлър Суифт, в който поетесата от щата Флорида Кимбърли Мараско твърди, че певицата е използвала фрази от нейни стихотворения в повече от дузина свои песни, предаде Ройтерс.

Съдия Айлийн Канън постанови, че Мараско не е успяла да докаже, че стихотворенията ѝ представляват защитимо авторско съдържание, нито че Суифт е имала достъп до тях. Според съда не може да се приеме и че средностатистически наблюдател би открил съществено сходство между произведенията на Суифт и Мараско.

Мараско, която се представлява сама по делото, отговори по електронната поща, че не е съгласна с решението и ще го обжалва. Представители на Тейлър Суифт, както и на останалите ответници – звукозаписната компания „Рипъблик рекърдс“ и „Юнивърсъл мюзик груп“, не са коментирали засега случая.

В иска се посочва, че Суифт е използвала елементи от стихосбирките на Мараско в песни като Down Bad и I Can Do It with a Broken Heart от албума The Tortured Poets Department, издаден през 2024 г.

В мотивите си съдът отбелязва, че евентуалните прилики се свеждат до „незащитими идеи, теми, метафори и отделни думи“, като примери са посочени мотиви за преодоляване на трудности и психологически манипулации.

Съдия Канън подчертава още, че самата ищца описва предполагаемото копиране като „парафразиране“, „преформулиране“ и използване на „незначителни замени на думи“, което не е достатъчно основание за иск за нарушение на авторски права.

Това е вторият път, в който съдът отхвърля иска на Мараско. Настоящото решение е окончателно по отношение на настоящата жалба и не позволява тя да бъде изменяна и внесена повторно, пише още Ройтерс.