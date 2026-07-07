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Окончателно: Съдът отряза поетеса, обвинила Тейлър Суифт в кражба на текстове

Федерален съд отхвърли обвиненията на поетеса от Флорида, че Тейлър Суифт е откраднала фрази за албума си от 2024 година. Според съдията ищцата не е доказала съществено сходство, но въпреки окончателното решение тя планира обжалване

7 юли 2026, 16:25
Окончателно: Съдът отряза поетеса, обвинила Тейлър Суифт в кражба на текстове
Източник: Getty Images

Ф едерален съд в САЩ отхвърли иск за плагиатство срещу попзвездата Тейлър Суифт, в който поетесата от щата Флорида Кимбърли Мараско твърди, че певицата е използвала фрази от нейни стихотворения в повече от дузина свои песни, предаде Ройтерс.

Съдия Айлийн Канън постанови, че Мараско не е успяла да докаже, че стихотворенията ѝ представляват защитимо авторско съдържание, нито че Суифт е имала достъп до тях. Според съда не може да се приеме и че средностатистически наблюдател би открил съществено сходство между произведенията на Суифт и Мараско.

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сватба Тейлър Суифт Травис Келси
сватба Тейлър Суифт Травис Келси
сватба Тейлър Суифт Травис Келси
сватба Тейлър Суифт Травис Келси

Мараско, която се представлява сама по делото, отговори по електронната поща, че не е съгласна с решението и ще го обжалва. Представители на Тейлър Суифт, както и на останалите ответници – звукозаписната компания „Рипъблик рекърдс“ и „Юнивърсъл мюзик груп“, не са коментирали засега случая.

В иска се посочва, че Суифт е използвала елементи от стихосбирките на Мараско в песни като Down Bad и I Can Do It with a Broken Heart от албума The Tortured Poets Department, издаден през 2024 г.

В мотивите си съдът отбелязва, че евентуалните прилики се свеждат до „незащитими идеи, теми, метафори и отделни думи“, като примери са посочени мотиви за преодоляване на трудности и психологически манипулации.

Приказната връзка на Тейлър Суифт и Травис Келси
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Тейлър Суифт Травър Келси
Тейлър Суифт Травър Келси
Тейлър Суифт Травър Келси
Тейлър Суифт Травър Келси

Съдия Канън подчертава още, че самата ищца описва предполагаемото копиране като „парафразиране“, „преформулиране“ и използване на „незначителни замени на думи“, което не е достатъчно основание за иск за нарушение на авторски права.

Това е вторият път, в който съдът отхвърля иска на Мараско. Настоящото решение е окончателно по отношение на настоящата жалба и не позволява тя да бъде изменяна и внесена повторно, пише още Ройтерс.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
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