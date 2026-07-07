Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

23-годишна жена от България е била открита мъртва в апартамент в Солун. Трагичният случай е станал вчера в гръцкия град, съобщава Thestival .

Младата жена е намерена безжизнена в жилище в района на Неаполи вчера по обяд. По информация на местни медии родителите ѝ са я издирвали, но без резултат. Близък на семейството е отишъл до апартамента, където е открил 23-годишната жена мъртва.

Според информацията на мястото на инцидента вчера е бил извикан и съдебен лекар. При първоначалния оглед на тялото, както и въз основа на събраните до момента данни от властите, не са установени следи от престъпно деяние.

Очаква се съдебномедицинската експертиза да изясни точните причини за смъртта на младата жена.

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Намирането на човешки останки в Гърция задейства строга и координирана процедура, включваща няколко държавни институции. Процесът цели да установи самоличността на починалия, точната причина и време на смъртта, както и да определи дали е налице престъпление. Основните участници в тази процедура са Гръцката полиция, съдебен лекар и прокуратурата.

Първоначалната стъпка след получаване на сигнал е незабавното пристигане на полицейски патрул на мястото. Основната му задача е да обезопаси периметъра и да го отцепи, за да се запазят всички следи и потенциални доказателства. На местопроизшествието се извиква съдебен лекар, който извършва първоначален оглед на тялото. Той прави предварителна оценка за вероятното време на настъпване на смъртта и търси външни белези, които биха могли да насочат към причината за нея, като например наранявания или травми. При всяко съмнение за насилствена смърт, или ако обстоятелствата са неизяснени, задължително се уведомява дежурен прокурор. Той може да присъства на огледа и да даде указания за хода на първоначалните следствени действия.

Едновременно с огледа се предприемат стъпки за установяване на самоличността на починалия. Проверяват се налични документи за самоличност, а ако такива липсват, се прибягва до методи като снемане на пръстови отпечатъци, анализ на зъбния статус или ДНК експертиза. В случай че починалият е чужд гражданин, гръцките власти са длъжни да уведомят съответното посолство или консулство, което от своя страна съдейства за идентификацията и уведомяването на близките.

След приключване на огледа на място, тялото се транспортира в съдебномедицински център за извършване на задължителна аутопсия. Тя се провежда от съдебен лекар и целта ѝ е да установи безспорно точната причина за смъртта. Резултатите се документират в подробен официален доклад, който става основна част от евентуално бъдещо разследване.

Въз основа на заключенията от аутопсията и събраните от местопроизшествието доказателства, полицията, под надзора на прокуратурата, продължава разследването. Ако смъртта бъде определена като убийство, случаят се поема от специализирани отдели. След като самоличността е официално потвърдена, властите уведомяват най-близките роднини. Когато става дума за чужденец, тази комуникация се осъществява по дипломатически път.

След като всички съдебномедицински процедури приключат, прокурорът издава специално разрешение, с което позволява тялото да бъде освободено и предадено на близките. Те могат да организират погребение или кремация. В случаите с чуждестранни граждани, семейството, със съдействието на консулството, организира репатриране на тленните останки, което изисква спазването на допълнителни административни и международни регулации.