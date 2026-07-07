Свят

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Гръцките власти разследват случая, а съдебномедицинска експертиза трябва да установи причината за смъртта на младата жена.

7 юли 2026, 16:26
Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент
Източник: iStock/Getty Images

23-годишна жена от България е била открита мъртва в апартамент в Солун. Трагичният случай е станал вчера в гръцкия град, съобщава Thestival.

Младата жена е намерена безжизнена в жилище в района на Неаполи вчера по обяд. По информация на местни медии родителите ѝ са я издирвали, но без резултат. Близък на семейството е отишъл до апартамента, където е открил 23-годишната жена мъртва.

Според информацията на мястото на инцидента вчера е бил извикан и съдебен лекар. При първоначалния оглед на тялото, както и въз основа на събраните до момента данни от властите, не са установени следи от престъпно деяние.

Очаква се съдебномедицинската експертиза да изясни точните причини за смъртта на младата жена.

След новогодишно празненство: Открихa мъртва 20-годишна жена в Чепеларе

Намирането на човешки останки в Гърция задейства строга и координирана процедура, включваща няколко държавни институции. Процесът цели да установи самоличността на починалия, точната причина и време на смъртта, както и да определи дали е налице престъпление. Основните участници в тази процедура са Гръцката полиция, съдебен лекар и прокуратурата.

Първоначалната стъпка след получаване на сигнал е незабавното пристигане на полицейски патрул на мястото. Основната му задача е да обезопаси периметъра и да го отцепи, за да се запазят всички следи и потенциални доказателства. На местопроизшествието се извиква съдебен лекар, който извършва първоначален оглед на тялото. Той прави предварителна оценка за вероятното време на настъпване на смъртта и търси външни белези, които биха могли да насочат към причината за нея, като например наранявания или травми. При всяко съмнение за насилствена смърт, или ако обстоятелствата са неизяснени, задължително се уведомява дежурен прокурор. Той може да присъства на огледа и да даде указания за хода на първоначалните следствени действия.

Едновременно с огледа се предприемат стъпки за установяване на самоличността на починалия. Проверяват се налични документи за самоличност, а ако такива липсват, се прибягва до методи като снемане на пръстови отпечатъци, анализ на зъбния статус или ДНК експертиза. В случай че починалият е чужд гражданин, гръцките власти са длъжни да уведомят съответното посолство или консулство, което от своя страна съдейства за идентификацията и уведомяването на близките.

След приключване на огледа на място, тялото се транспортира в съдебномедицински център за извършване на задължителна аутопсия. Тя се провежда от съдебен лекар и целта ѝ е да установи безспорно точната причина за смъртта. Резултатите се документират в подробен официален доклад, който става основна част от евентуално бъдещо разследване.

Въз основа на заключенията от аутопсията и събраните от местопроизшествието доказателства, полицията, под надзора на прокуратурата, продължава разследването. Ако смъртта бъде определена като убийство, случаят се поема от специализирани отдели. След като самоличността е официално потвърдена, властите уведомяват най-близките роднини. Когато става дума за чужденец, тази комуникация се осъществява по дипломатически път.

След като всички съдебномедицински процедури приключат, прокурорът издава специално разрешение, с което позволява тялото да бъде освободено и предадено на близките. Те могат да организират погребение или кремация. В случаите с чуждестранни граждани, семейството, със съдействието на консулството, организира репатриране на тленните останки, което изисква спазването на допълнителни административни и международни регулации.

 

Източник: thestival    
Солун Гърция българка смърт трагедия инцидент млада жена разследване аутопсия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

За първи път жена стана ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

За първи път жена стана ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Съдът реши, Льо Пен е виновна, но може да стане президент на Франция

Съдът реши, Льо Пен е виновна, но може да стане президент на Франция

Меси срещу Салах: Сблъсък на две футболни легенди, обединени от величието, но разделени от съдбата на световните първенства

Меси срещу Салах: Сблъсък на две футболни легенди, обединени от величието, но разделени от съдбата на световните първенства

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Свят Преди 21 минути

Съдът отхвърли исковете за нарушено лично пространство на принц Хари и още шест известни личности срещу издателя на „Дейли Мейл“ поради липса на доказателства. Новината съвпадна със завръщането на херцога в Лондон за благотворителни каузи

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

България Преди 22 минути

След катастрофата той избягал от местопроизшествието

Петър Витанов

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

България Преди 51 минути

Предложенията предвиждат изцяло машинно гласуване в големите секции, отпадане на район „Чужбина“ и двоен контрол върху софтуера от страна на МВР и Министерството на дигиталната трансформация

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Парите ни Преди 57 минути

Европейският парламент одобри по-ясни правила за обезщетения, ръчен багаж и помощ при проблемен полет

Обявите за работа намаляват през юни

Обявите за работа намаляват през юни

Парите ни Преди 1 час

Летният спад е обичаен, но тази година понижението е по-осезаемо спрямо миналата

<p>Погна ли Скопие езика на омразата срещу България или точно обратното</p>

Погна ли Северна Македония езика на омразата срещу България или точно обратното

Свят Преди 1 час

Властите в Северна Македония провеждат разследване срещу 20 сайта, страници и профили

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Свят Преди 2 часа

Жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти

<p>Какво знаят авиокомпаниите и службите за вас</p>

Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях

Свят Преди 2 часа

Европейската директива определя как се събират, обработват и защитават данните на пътниците при самолетни полети

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Парите ни Преди 2 часа

Сумата за първите шест месеца на 2026 г. вече е колкото всички онлайн плащания през цялата 2025 г.

,

Профилактиката и имунизациите са най-сигурната инвестиция в семейното здраве

Любопитно Преди 2 часа

<p>Назначиха нов&nbsp;временен главен архитект на София</p>

Татяна Герганова е новият временен главен архитект на София

България Преди 2 часа

Тя ще заема поста до провеждането на конкурс и избора на титуляр, но за срок не по-дълъг от шест месеца

Шофьорът на електрическото АТВ не помни инцидента? Ключова свидетелка също с пропуски в паметта

Шофьорът на електрическото АТВ не помни инцидента? Ключова свидетелка също с пропуски в паметта

България Преди 2 часа

В съда стана ясно, че малко преди катастрофата обвиняемият е получил отказ да наеме АТВ от друга фирма заради съмнения, че не е бил в адекватно състояние

Исторически триумф: Хари Стайлс влезе в Книгата на Гинес с рекорд на стадион „Уембли“

Исторически триумф: Хари Стайлс влезе в Книгата на Гинес с рекорд на стадион „Уембли“

Любопитно Преди 2 часа

Британската поп звезда Хари Стайлс влезе в Историята на Гинес с най-дългата серия от концерти без прекъсване на стадион „Уембли“. Изпълнителят събра общо близо един милион фенове в Лондон, а майка му сподели трогателни думи за триумфа му

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

България Преди 2 часа

Средната пенсия се очаква да достигне 543 евро, а максималният осигурителен доход ще се повиши до 2300 евро от 1 август

<p>Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на &bdquo;Боташ&ldquo;</p>

Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“

България Преди 3 часа

Премиерът увери, че България няма да плаща за неизползван капацитет през следващите 15 месеца и отхвърли твърденията за тайни договорки с Турция

.

През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месе

Любопитно Преди 3 часа

Fest Team, Община Пловдив и Общинска фондация „Пловдив 2019“ свързват PHILLGOOD и HILLS OF ROCK в общ градски месец с изкуство, музика и фестивален маршрут през сърцето на града

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg
1

Платформа информира за чистотата на морето

sinoptik.bg

Силвия Петкова посрещна 39-тия си рожден ден в морско барче

Edna.bg

Историята на Цунами - четириногият герой, който спасява животи след трусовете във Венецуела

Edna.bg

Аржентина - Египет: титаничен сблъсък на стадион от ново поколение

Gong.bg

Бившият мениджър на Челси се завръща във френския футбол

Gong.bg

Дете и двама възрастни загинаха при катастрофа, затворила участък от „Хемус“ край Шумен (СНИМКИ)

Nova.bg

„Прогресивна България” внася предложения за промяна на Изборния кодекс

Nova.bg