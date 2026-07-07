България

Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване

Майката на загиналия Николай Златков съобщи, че целта на фондацията е да подпомогне провеждането на външно разследване

7 юли 2026, 16:50
Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване
Източник: NOVA

Ф ондация „Истина за Петрохан и Околчица“ вече е учредена, а е открита и банкова сметка за дарения, съобщи Ралица Асенова, майка на загиналия Николай Златков на Околчица. По думите ѝ основната цел на организацията е осигуряване на възможност за външно разследване.

„Откриването на фондацията беше трудно и спънките бяха големи. Благодаря на всички, които помогнаха това все пак да се случи“, написа Асенова в публикация в социалната мрежа Facebook.

Тя посочва, че е в контакт и преговори с няколко международни организации, занимаващи се с независими разследвания, като се надява скоро да бъде достигнат етап на съвместна работа.

„За тази цел са ни необходими средства“, посочва Асенова и публикува банковата сметка на фондацията:

  • Postbank
  • BIC: BPBIBGSF
  • IBAN: BG55 BPBI 7942 1429 3586 01

Като основание за превода тя моли да бъде посочено „Дарение“.

В публикацията си Ралица Асенова заявява, че доверието ѝ, както и това на останалите близки, в държавата и институциите „се е стопило напълно“. Тя допълва, че периодът, през който преминават близките, продължава близо половин година.

„Не мога изобщо да опиша колко ценна е подкрепата на всеки един от вас за всички нас, борещи се с тази огромна несправедливост. Всяка ваша мисъл, дума и действие се ценят безкрайно много“, пише Асенова.

В края на публикацията тя цитира мисли за дарителството и значението на общността от Майка Тереза, Корета Скот Кинг и Херман Мелвил.

Случаят, станал известен публично като „Петрохан - Околчица“, започна на 2 февруари, когато в района на бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След сигнала МВР и прокуратурата започнаха разследване, а районът беше обезопасен за извършване на огледи и събиране на доказателства.

В хода на първоначалните действия стана ясно, че тримата са били свързани с още хора, сред които Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Започна издирване на тримата, които по това време бяха в неизвестност.

Няколко дни по-късно край връх Околчица бяха открити телата на останалите трима души, с което броят на загиналите достигна шест. МВР определи случая като без аналог, а прокуратурата започна работа по две досъдебни производства за смъртните случаи в районите на Петрохан и Околчица. Сред основните проверявани версии е тази за убийство и последвало самоубийство.

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