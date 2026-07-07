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Финалът на Smart Face идва с много забавление и свеж хумор

Дивна и Златка Димитрова тестват женската си интуиция в “Звездния рунд”

7 юли 2026, 16:44
Финалът на Smart Face идва с много забавление и свеж хумор
Източник: NOVA

С лед десетки градове, стотици любопитни въпроси, хиляди усмивки и множество спечелени парични награди, Smart Face се отправя към последните си две спирки за сезона – Стара Загора и Бургас. В сряда и четвъртък от 20:00 ч. по NOVA водещият Николаос Цитиридис ще даде шанс на случайни минувачи да проверят своята интуиция и да се доверят на напълно непознати, доказвайки, че правилната преценка може да струва 10 000 евро.

В “Звездния рунд” тази седмица ще се включат певицата Дивна и моделът Златка Димитрова. Двете ще се изправят срещу най-добре представилите се участници в битка за място във финалния рунд “Верижна реакция”.

Какво ще се случи на финала на първия сезон на Smart Face? Ще грабне ли отново някой куфарчето с голямата награда? Отговорите – в сряда и четвъртък от 20:00 ч. по NOVA.

Феновете на Smart Face няма да чакат дълго за следващите срещи с играта. Следете официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok, където съвсем скоро ще бъдат обявени градовете и датите за снимките на втория сезон на уличния експеримент.

Следете всичко за Smart Face във Facebook страницата, официалните профили на предаването в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA. Епизодите може да гледате в NOVA PLAY.

Източник: NOVA    
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