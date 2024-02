Жена атакува своите гости с нож, обидили я, че домът ѝ е мръсен

Ж ена от Небраска е била арестувана, след като нападнала сови гости, който казали, че къщата ѝ е мръсна, съобщава местната полиция.

Миналата неделя, точно след полунощ, полицията в Линкълн е реагирала на сигнал за човек, намушкан с нож.

Твърди се, че органите на реда са се натъкнали на 24-годишната Татяна Инигуес, която нападнала хора в дома си.

Полицията твърди, че Инигуес се разгневила, когато приятелите ѝ коментирали, че домът ѝ не е чист. Смята се, че тя е душила един от своите гости пред децата си, сочат полицейските документи.

