„Най-търсеният“ мъж в Америка най-накрая беше заловен

М ъж, участвал в предаването "Най-търсените в Америка" (America's Most Wanted), е заловен, след като дъщерите му започват кампания в TikTok за издирването му, твърдейки, че е извършил сексуално насилие над две деца.

51-годишният Дейви Албаран е арестуван в неделя вечерта в Лейклънд, окръг Полк, Флорида, за сексуален тормоз над дете под 12 години и непристойно поведение с дете под 12 години.

Той беше заловен да се крие в навес след 451 дни бягство след кампания за намирането му, проведена от дъщерите му Ана и Янейри, която събра стотици хиляди гледания в TikTok, и участието му в предаването "Най-търсените в Америка".

Got 'em! Davie Albarran, featured on @MostWantedonFOX since Dec. 2022 with a sexual battery on a child warrant from @OsceolaSheriff made the very poor decision to hide in Polk, of all places. Our K9 team Deputy Lee and Kreed helped make the arrest! https://t.co/ZIiT4xFTJw pic.twitter.com/zxKnx1tpYY

Ана и Янаири твърдят, че след началото на кампанията с тях са се свързали още жертви, освен двата случая, за които баща им е официално обвинен.

Издирването му е започнало през 2022 г., когато дъщерите му твърдят, че Албаран е изчезнал, след като те са се изправили срещу него и са го обвинили в нападение над млада тяхна роднина.

Разочарована от изчезването му, Ана решава да напише публикация във Facebook, в която публично го обвинява в престъпления и моли всеки, който го е видял, да се отзове и да помогне за намирането му.

Тя пише: "Моля, споделете и изрисувайте града с лицето му. Той бяга и полицаите го търсят".

През изминалата година и половина сестрите поставят билбордове, обикалят мотели, разпитват други членове на семейството и дори разказват за баща си в предаването "Най-търсените в Америка" през декември 2022 г.

Видеоклиповете, които те споделят за опитите си да го издирят, събират стотици хиляди гледания и са взети на въоръжение от местните новинарски станции.

Ана Албаран, която вече е на 30 години, твърди в интервю за WOFL, че баща ѝ също се е държал неприлично с нея, когато е била малка, и че десетки други жертви са се обърнали към нея с подобни истории.

Те заявиха, че не всички от семейството им са ги подкрепяли - сестрите обвиниха някои от братята и сестрите на Албаран, че са му помогнали да се скрие.

Те неколкократно заявиха, че няма да позволят предполагаемото прикриване да продължи в семейството им.

Когато сестрите най-накрая научават, че той е арестуван, те заснемат видеоклип на празненство, в което отварят бутилка шампанско и крещят от радост.

Ана казва: "Направихме го, момчета. Баща ми е в затвора. След една ш***на година. Просто ви благодаря, защото ако не бяхте вие, той никога нямаше да бъде намерен, брато".

Когато чула новината, тя казала пред WFTV9: "Започнах да крещя. Разплаках се. Не вярвах на очите си".

Ана и Янейри казаха, че това е "най-хубавото чувство на света", и добавиха: "Ние сме неговата карма".

'MOST WANTED': The Osceola County sheriff said his agency is on the lookout for a suspect accused of the sexual battery of two minors. The daughter of Davie Albarran says he also acted inappropriately with her when she was a child and wants him caught. https://t.co/9txlNCK2xz