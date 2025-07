Норман Тебит: Верен съратник на Маргарет Тачър и оцелял от атентата на ИРА

Н орман Бересфорд Тебит се издига в редиците на Консервативната партия, за да стане член на кабинета на Маргарет Тачър и един от определящите политици на своето време, пише Sky News .

(Във видеото: Маргарет Тачър: Първата жена министър-председател на Великобритания)

Лорд Тебит от Чингфорд бе един от най-верните съюзници на Маргарет Тачър и оцелял при бомбеното нападение на ИРА през 1984 г.

След смъртта му на 94-годишна възраст, в негова памет бяха отправени множество почитания като към водещ политически глас през бурните 80-те години. Той влезе в кабинета като министър по заетостта и го напусна шест години по-късно като председател на Консервативната партия.

Името му завинаги ще бъде свързано с фразата "качвай се на колелото", както и със спорното му твърдение, че голяма част от британците с азиатски произход не успяват да издържат така наречения "тест по крикет".

Норман Бересфорд Тебит е роден на 29 март 1931 г. в Пондърс Енд, работническо предградие в северен Лондон, в семейството на Ленард и Едит Тебит.

През 1942 г. постъпва в граматическото училище на Едмънтън, но го напуска на 16-годишна възраст, за да започне работа във Financial Times, професионален опит, който формира антисиндикалните му възгледи, станали известни десетилетия по-късно, когато влиза в парламента на 39-годишна възраст.

Преди да влезе в Уестминстър, Тебит се обучава за пилот във ВВС, като в един момент едва успява да избяга от горящия кокпит на изтребител. Въпреки това, той вярва, че животът му ще бъде белязан не от авиацията, а от кариера на първа линия в политиката.

Като момче от работническо семейство от северен Лондон, а не "рицар от провинцията", каквито според него доминират в Консервативната партия, Тебит се издига до министър в кабинета на Тачър.

В едно от многото интервюта през годините той с гордост говори за способността си да поддържа "връзка с онези хора", които идват от скромен произход като неговия:

"Все още се гордея с факта, че когато вървя по улицата, често чувам вика от автобуса, камиона или строежа: Ей, Норм, как си, приятел?", разказва той пред Independent през 1993 г., година след като се оттегля като депутат от Чингфорд. "И се гордея с това, защото означава, че имам връзка с тези хора."

Norman Tebbit: Margaret Thatcher loyalist and IRA bombing survivor forever associated with 'on yer bike' catchphrase.



🔗 Read more https://t.co/7x06jTnEnR — Sky News (@SkyNews) July 8, 2025

"Чингфордският скинар"

Именно способността на Тебит да говори езика на "онези хора" вероятно му спечелва славата на откровен популист от дясното крило на Консервативната партия, наричан още "Чингфордският скинар".

Най-ценната му позиция в кабинета обаче е тази на дясната ръка и лоялен атакуващ съюзник на Тачър: роля, която сатиричното предаване Spitting Image изобразява чрез кукла на Тебит в черна кожа и ботуши, използвани за "дисциплиниране" на министрите, отклоняващи се от партийната линия.

Твърдата му позиция е от полза за Тачър, когато тя решава да се противопостави на синдикатите през 80-те години. Тази стратегия води до отстраняването на Джим Прайър от поста министър по заетостта, заедно с други "меки" членове на кабинета.

Още по-рано той демонстрира антисиндикалните си позиции в дебат с тогавашния министър Майкъл Фут, при който е наречен "домашен пор".

Тебит по-късно заявява, че обидата "принизява" опонента му, но също така "даде силен тласък на политическата ми кариера". Когато е обявен за пер през 1992 г., той с гордост избира порът за един от символите в семейния си герб.

Michael Foot's description of Tebbit was brilliantly memorable: a "semi house-trained pole cat"> Norman Tebbit: Thatcher's true believer was a bruiser until the very end | Politics News | Sky News https://t.co/1EYNKbJ4jV — Prof Elaine Chalus (@EHChalus) July 9, 2025

"Качвай се на колелото"

През 80-те години Тебит въвежда закони, които отслабват властта на синдикатите и премахват т.нар. "затворена система" в заетостта, с което се превръща в политическото въплъщение на "тачеризма".

Твърдият му подход е поставен на изпитание, когато в южен Лондон, в квартал Брикстън, избухват бунтове на фона на висока безработица и напрежение между чернокожата общност и полицията.

В отговор на твърдението на Иън Пиктън, председател на Младежката организация на консерваторите, че бунтовете са естествена реакция на безработицата, Тебит заявява пред конференцията на партията: "Израснах през 30-те с баща без работа. Той не се бунтуваше. Качваше се на колелото и търсеше работа, и продължаваше да търси, докато не я намери."

Фразата "качвай се на колелото" остава емблематична за него, както за привърженици, така и за критици.

“a pity that Dame Louise’s review was not undertaken before political correctness forbade the establishment from talking about such matters. It might have avert(ed) the crisis as Islam challenges our way of life. Today it is too little, too late”



N Tebbit https://t.co/pnjsyNKA1W — Gareth Davies (@GarethDavies007) July 9, 2025

Трагедията

Очевидната идеологическа близост между Тачър и Тебит кара мнозина да го смятат за неин естествен наследник, но през 1984 г. лична трагедия слага край на всякакви лидерски амбиции.

Тебит придружава премиера и кабинета на конференция в хотел "Гранд" в Брайтън, когато сградата е взривена от бомба на ИРА. Загиват петима души, а 34 са ранени.

Тебит и съпругата му Маргарет спят в стаята си, когато таванът рухва. Двамата падат четири етажа и остават затрупани с часове под развалините.

Той прекарва три месеца в болница и след това ходи с накуцване. Съпругата му никога повече не проходи и се нуждае от постоянни грижи.

Тебит по-късно заявява, че не може да прости на извършителя Патрик Магий, нито на останалите членове на ИРА, включително покойния Мартин Макгинес.

След смъртта на Макгинес през 2017 г., Тебит казва в типичния си остър стил: "Той твърдеше, че е католик. Надявам се убежденията му да са били правилни и сега да е в особено горещ и неприятен ъгъл на ада до края на вечността."

Малко след атентата в Брайтън, Тебит е назначен за председател на Консервативната партия и успешно води партията към нова убедителна победа през 1987 г.

Това се оказва и последната му политическа роля в Камарата на общините. По-късно същата година напуска кабинета, за да се грижи за съпругата си, като отношенията му с Тачър вече са започнали да се обтягат заради нарастващата му популярност.

През 1992 г., две години след свалянето на Тачър от проевропейското крило в партията, Тебит се оттегля като депутат и става член на Камарата на лордовете.

Today’s political commentators would serve better by not adding additional labels to people’s politics. Far right points to fascism which he certainly was not. A more balanced read of the guardians view of Tebbit hits the mark.https://t.co/EWcuYngIni — Mundialphoto (@Mundialphoto) July 9, 2025

Спорове за Европа

Въпреки че напуска активната политика, Тебит остава трън в очите на Джон Мейджър по въпросите, свързани с Европа. През 1992 г. произнася пламенна реч срещу Договора от Маастрихт, с който е създаден ЕС, и с това засенчва премиера на конференцията на партията.

Антиевропейските му възгледи продължават и по времето на Дейвид Камерън, когото Тебит счита за "новодошъл" в традиционната тористка партия.

Той активно подкрепя кампанията "По-добре вън" за напускане на ЕС и призовава хората да гласуват за ЮКИП на изборите за Европейски парламент през 2009 г.

Разногласията му не се ограничават само до Европа. През 2000 г. Стив Норис, тогавашен заместник-председател на партията, го нарича "расист и хомофоб".

Тебит предизвиква полемика, като твърди, че голяма част от британците с азиатски произход не издържат "теста по крикет", тъй като продължават да подкрепят отборите на своите родни страни. Също така, през 2013 г. заявява, че законопроектът за еднополовите бракове може да доведе до "лесбийска кралица", която да роди бъдещ монарх чрез изкуствено осеменяване.

През 2022 г. се оттегля от Камарата на лордовете, две години след смъртта на съпругата си от "особено жестока" форма на деменция.

Остава ангажиран с политиката и до края, пишейки редовно в пресата и споделяйки размисли за своите 50 години в политиката.

В едно запомнящо се интервю за Independent, Тебит споделя с усмивка, че той и Тачър съжаляват, че не са "клонирали себе си".

По-сериозно съжаление изразява след смъртта на Тачър през 2013 г., когато казва пред парламента:

"Съжалявам, че заради поетите ангажименти към съпругата си не можах да продължа в правителството след 1987 г., нито да се върна, когато тя ме помоли. Така я оставих, страхувам се, на милостта на нейните приятели. Наистина съжалявам."

Лорд Тебит оставя след себе си трите си деца: Джон, Алисън и Уилям.

[gallery]3606[/gallery]