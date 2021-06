ООН предупреждава за необратими последици от глобалното затопляне

П ри глобално затопляне над 1,5 градуса Целзий човечеството ще е под заплаха от необратими последици за здравето и екологията, твърди проектодоклад на Междуправителствената експертна група за климатичните промени, получен от АФП.

Ако затоплянето достигне 2 градуса Целзий, още 420 милиона души ще бъдат застигнати от екстремни горещини, а още до 80 милиона ще бъдат застрашени от глад до 2050 г.

Парижкото споразумение за климата от 2015 г. определя границата от покачване на глобалните температури до 2 градуса Целзий спрямо прединдустриалното ниво и ако е възможно - 1,5 градуса. Сегашните траектории обаче няма да позволят те да бъдат спазени, твърдят учените.

"Животът на Земята може да се възстанови от голяма климатична промяна, като еволюира към нови видове и създаде нови екосистеми. Човечеството обаче няма да може", предупреждават авторите в техническото резюме от 137 страници на доклада.

