ЮНЕСКО иска Големият бариерен риф да бъде обявен за застрашен, но Австралия възразява

Г олемият бариерен риф трябва да бъде включен в списъка на застрашените обекти на световното наследство, препоръчва Комисията за световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО, цитирана от Ройтерс.

Големият бариерен риф се обезличава необратимо

Експертите смятат, че най-големият в света коралов риф се руши в резултат на климатичните промени и са необходими спешни мерки за запазването му.

The UN recommended that the Great Barrier Reef be added to the list of World Heritage sites that are “in danger.” Australia’s conservative government strongly disagreed, defending its management of the important tourist site. https://t.co/69WEtrpKsz

Австралийските властите официално изразиха несъгласието си с препоръката. Министърът на околната среда Сюзан Лей е уведомила за това генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле.

Най-красивите места на света, които скоро може да изчезнат

От години Австралия полага сериозни усилия и се бори срещу обявяването на Големия бариерен риф за застрашен. Той е сред основните туристически атракции и дава работа на хиляди хора.

The Great Barrier Reef could have its World Heritage status downgraded after a report from the U.N. said Australia wasn't doing enough to protect it from climate change. https://t.co/Rgw3Q3LXHM