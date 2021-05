Учени: Ето как можем да забавим глобалното затопляне

Н овите ангажименти на САЩ и други страни може да помогнат да се ограничи глобалното затопляне с два градуса по Целзий до края на века, но това ще е възможно единствено, ако успеят усилията за елиминиране на емисиите парникови газове до 2050 година, смятат учени, цитирани от "Асошиейтед прес".

Мъск предлага награда от $100 млн. за справянето с въглеродния диоксид

Climate change promises will bring the world a fraction closer to more stable climate, analysis suggests https://t.co/AoHmP6A1Qg