Мъск предлага награда от $100 млн. за справянето с въглеродния диоксид

П редприемачът-милиардер Илон Мъск предлага награден фонд от 100 милиона долара на изобретателите, които посочат начин за справяне с въглеродния диоксид в атмосферата, предизвикващ глобалното затопляне, пише Reuters.

"Засега разполагаме само с една планета, заяви Мъск, изпълнителен директор на компанията за електрически автомобили Tesla.

Billionaire entrepreneur Elon Musk on Thursday offered inventors $100 million in prize money to develop ways to fight global warming by removing carbon dioxide from the atmosphere or ocean.​ https://t.co/yrFju7gkTB