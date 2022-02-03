Земетресение край Кипър, има ли щети

З еметресение с магнитуд 5,1 беше регистрирано край бреговете на Кипър, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.
⚠Preliminary info: #earthquake (#σεισμός) 52 km NW of #Paphos (#Cyprus) 1 min ago (local time 23:03:49)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) February 2, 2022
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Епицентърът на труса е бил на 114 километра западно от град Лимасол, в който живеят около 154 000 души.
Огнището е било на дълбочина 65 км. Няма данни за пострадали или за разрушения.
Преди седмица земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано отново на около 110 км северозападно от Лимасол.
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