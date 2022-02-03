Свят

Земетресение край Кипър, има ли щети

Епицентърът на труса е бил на 114 километра западно от град Лимасол

3 февруари 2022, 06:38, oбновена в 06:39
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З еметресение с магнитуд 5,1 беше регистрирано край бреговете на Кипър, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на труса е бил на 114 километра западно от град Лимасол, в който живеят около 154 000 души.

Огнището е било на дълбочина 65 км. Няма данни за пострадали или за разрушения.

Преди седмица земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано отново  на около 110 км северозападно от Лимасол.

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Източник: БТА    
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