Земетресение от 6,2 по Рихтер разтърси Тонга

З еметресение с магнитуд от 6,2 беше регистриран днес край бреговете на островното кралство Тонга в Тихия океан, съобщи Геологическата служба на САЩ, цитирана от световните агенции.

Епицентърът на труса е бил на 251 километра северозападно от столицата Нукуалофа, на дълбочина 15 километра.

List and maps of largest #earthquakes in the past 24 hours - updated continuously

#1: M6.2 225 Km WNW of Pangai, Tonga - 1 hr -3504 mins ago : https://t.co/saWhHPwRZz...https://t.co/pAG6kAN8w8