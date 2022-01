Земетресение в Гърция, усетено и в България

В 13:48 часа българско време днес е регистрирано земетресение с епицентър на 66,4 километра западно от остров Лимнос /Гърция/ и на 316 км от София.

Земетресението е с магнитуд 5,5 по Рихтер и е с дълбочина от 9,8 километра, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН /НИГГГ-БАН/.

По-късно след първия трус се регистрират и вторични трусове с по-слаб магнитуд, информират сеизмолозите от НИГГГ-БАН.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Aegean Sea 43 min ago pic.twitter.com/RYFerJzv5h