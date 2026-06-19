Румен Радев разговаря с Володимир Зеленски в Брюксел

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Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността

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М инистър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената информационна служба.

По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

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Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора.

Министър-председателят е в Брюксел за участие в срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС. При пристигането си пред български журналисти Радев отбеляза, че днешната му среща с президента Зеленски е по искане на украинската страна.

Българският премиер посочи, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС и в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започването им.