Зеленски: Украйна иска мир възможно най-скоро

У крайна иска мир "възможно най-скоро", заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Франс прес".

Зеленски каза това във вечерното си видеообръщение преди двустранна среща със Съединените щати другата седмица и на фона на критиките от страна на Вашингтон, че не иска да преговаря за мирно споразумение с Русия.

"През целия ден имаше много интензивна работа на различни равнища с екипа на Тръмп, с голям брой разговори. Темата е ясна: мир възможно най-скоро", обяви украинският президент.

Малко по-рано Тръмп каза, че му е по-лесно да преговаря с Русия, отколкото с Украйна.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха междувременно съобщи, че е имал "конструктивен разговор" по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, с когото са обсъдили предстояща среща помежду си в Саудитска Арабия.

"Украйна иска войната да свърши, а ръководството на САЩ е съществен фактор за постигането на траен мир. Обсъдихме и начини за развиване на нашето двустранно сътрудничество", написа Сибиха в X.

I had a constructive call with @SecRubio. We discussed the upcoming meeting between Ukrainian and US delegations in Saudi Arabia. Ukraine wants the war to end, and US leadership is essential for achieving lasting peace. We also discussed ways to advance our bilateral cooperation.