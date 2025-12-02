Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

С пециалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф пристигна във вторник в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, с цел да го убеди да прекрати войната в Украйна, пише Politico .

Уиткоф се оказа в центъра на медиен скандал, след като Bloomberg публикува стенограма, разкриваща, че той е давал указания на висш представител на Кремъл как да подхожда към разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Срещата се провежда, след като администрацията на Тръмп представи мирен план, за който се съобщава, че е изготвен от Кирил Дмитриев, старшия съветник и зет на Тръмп Джаред Къшнър и самия Уиткоф. Планът беше критикуван от Украйна и европейските съюзници като прекалено благоприятен за Русия.

Последвалите разговори, в които участваха европейски, украински и американски преговарящи, доведоха до актуализиран план от 19 точки.

В публикация в платформата X Дмитриев заяви, че това е "важен ден за мира".

Уиткоф пътува до Москва, след като участва в американско-украинските преговори във Флорида.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи пред журналисти във вторник, че Къшнър също ще участва в срещата с Путин, която ще продължи "толкова дълго, колкото е необходимо".

Important day for peace: the team that delivered President Trump’s Gaza peace deal will be in Moscow to advance Trump’s peace agenda in Ukraine. 🕊️



🇷🇺🤝🇺🇸 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 2, 2025

Руският лидер обаче не дава признаци, че е готов да отстъпи.

По време на изявление в Бишкек миналата седмица Путин каза, че боевете ще приключат, когато "украинските сили напуснат териториите, които държат".

Преди разговорите с Уиткоф, Путин посети Генералния щаб на Русия в понеделник.

Според разпространено в понеделник вечерта видео руските генерали са потвърдили, че Русия е превзела Покровск и продължава настъплението в региона.