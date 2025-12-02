Свят

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

Специалният пратеник на Тръмп е в Русия, за да обсъди път към прекратяване на войната в Украйна

2 декември 2025, 15:24
Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин
Източник: БТА

С пециалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф пристигна във вторник в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, с цел да го убеди да прекрати войната в Украйна, пише Politico.

 

Уиткоф се оказа в центъра на медиен скандал, след като Bloomberg публикува стенограма, разкриваща, че той е давал указания на висш представител на Кремъл как да подхожда към разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Срещата се провежда, след като администрацията на Тръмп представи мирен план, за който се съобщава, че е изготвен от Кирил Дмитриев, старшия съветник и зет на Тръмп Джаред Къшнър и самия Уиткоф. Планът беше критикуван от Украйна и европейските съюзници като прекалено благоприятен за Русия.

Последвалите разговори, в които участваха европейски, украински и американски преговарящи, доведоха до актуализиран план от 19 точки.

В публикация в платформата X Дмитриев заяви, че това е "важен ден за мира".

Уиткоф пътува до Москва, след като участва в американско-украинските преговори във Флорида.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи пред журналисти във вторник, че Къшнър също ще участва в срещата с Путин, която ще продължи "толкова дълго, колкото е необходимо".

Руският лидер обаче не дава признаци, че е готов да отстъпи.

По време на изявление в Бишкек миналата седмица Путин каза, че боевете ще приключат, когато "украинските сили напуснат териториите, които държат".

Преди разговорите с Уиткоф, Путин посети Генералния щаб на Русия в понеделник.

Според разпространено в понеделник вечерта видео руските генерали са потвърдили, че Русия е превзела Покровск и продължава настъплението в региона.

Източник: Politico    
Стив Уиткоф Владимир Путин Москва Мирни преговори Война в Украйна Доналд Тръмп Мирен план Русия САЩ Джаред Къшнър
Последвайте ни

По темата

Катастрофа в центъра на София, кола помете заграждения и нахлу в пешеходна зона

Катастрофа в центъра на София, кола помете заграждения и нахлу в пешеходна зона

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

Нито един милиметър: Целта на Путин за Украйна е ясна

Нито един милиметър: Целта на Путин за Украйна е ясна

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

Китай наводнява света с бензинови коли, които не може да продаде у дома

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Невероятното дарение от милиони на Джеф Безос и Лорън Санчес</p>

Невероятното дарение от милиони, което Джеф Безос и Лорън Санчес направиха за добра кауза

Любопитно Преди 11 минути

Джеф Безос и Лорън Санчес даряват 102 милиона долара на 32 организации в САЩ в подкрепа на бездомни семейства, продължавайки филантропската си дейност само месеци след сватбата си

Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

Любовницата на Робърт Ф. Кенеди-младши разкри тайните му: Наркотици, ФБР и еротична поезия

Свят Преди 21 минути

32-годишната Оливия Нузи пише в книгата си, че наследникът на фамилия Кенеди е искал тя да му роди дете

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

България Преди 1 час

Той е в добро състояние

<p>Издателят на &quot;Франклин костенурката&quot; осъди пост на Хегсет</p>

Издателят на "Франклин костенурката" осъди пост на Хегсет за "насилствен" удар по лодка

Свят Преди 1 час

"Обичаният канадски герой" заяви, че не желае да участва във войната на екипа на Тръмп срещу наркотрафикантите

Високи надценки и ниска конкуренция: КЗК разкри сериозни деформации на пазара на хранителни продукти

Високи надценки и ниска конкуренция: КЗК разкри сериозни деформации на пазара на хранителни продукти

Пари Преди 2 часа

"Ще изчезнеш или ще те застрелят": Най-добрият приятел на Уил Смит съди Джейда

"Ще изчезнеш или ще те застрелят": Най-добрият приятел на Уил Смит съди Джейда

Любопитно Преди 2 часа

Джейда Пинкет Смит е обвинена, че е заплашила живота на близък приятел на съпруга си Уил Смит, след като той е разкрил подробности за личния ѝ живот

<p>Лора Караджова стана майка за трети път</p>

"Добре дошъл, Никола!": Лора Караджова стана майка за трети път

Любопитно Преди 2 часа

Тя сподели новината в личния си профил във Facebook

Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета

Радиация от Космоса приземи над 6000 самолета

Свят Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

Свят Преди 2 часа

Срещата между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се състои във вторник, 2 декември. Според Дмитрий Песков, Путин и Уиткоф ще се срещнат през втората половина на деня

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

България Преди 2 часа

По-късно разследващите установили, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда, той е намерен и задържан

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще внесем вот на недоверие

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще внесем вот на недоверие

България Преди 3 часа

МВР седеше безучастно, докато агитки опитваха да окървавят протеста, заяви той

Изненадващо - тези три плода помагат за по-здрава и лъскава коса

Изненадващо - тези три плода помагат за по-здрава и лъскава коса

Любопитно Преди 3 часа

Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Кой ще бъде номиниран броени дни преди големия финал?

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

България Преди 3 часа

„Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция“, казва финансовият консултат Преслав Китипов

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Свят Преди 3 часа

Говорителят на Кремъл направи изявлението си на брифинг за индийските медии преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

България Преди 3 часа

Данните са на Министерство на здравеопазването за състоянието на ХИВ епидемията в България

Всичко от днес

От мрежата

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Николета от “Игри на волята” към баща си: Отслабнах толкова много, че върнах килограмите си, на които бях в 5-ти клас! (ВИДЕО)

Edna.bg

Щастлива новина! Ели Голдинг очаква второ дете

Edna.bg

ЦСКА стартира дарителска кампания за Любо Пенев

Gong.bg

Спортист Своге затвърди възхода си с бой над Етър

Gong.bg

Желязков: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

Nova.bg

ПП-ДБ внася вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица

Nova.bg