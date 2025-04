Зеленски: Светът не иска да чака за примирие до 8 май

У краинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че светът не иска да чака до 8 май за обявеното от държавния глава на Русия Владимир Путин примирие в продължаващата повече от три години война в Украйна, за да бъде то в сила едва няколко дни, предаде Ройтерс.

„По някаква причина всички трябва да чакат 8 май и едва след това да има примирие, което да осигури спокойствие на Путин по време на парада“, заяви Зеленски по време на снощното си видеообръщение към нацията. „Ние ценим живота на хората, а не парадите. Смятаме, че светът вярва, че няма причина да се чака до 8 май. Примирието не трябва да трае няколко дни, след това единствено за да се подновят убийствата“, допълни той.

We in Ukraine never wanted a single second of this war. Back on March 11, we responded positively to the American proposal for a full ceasefire. We made our own proposal to Russia – bilaterally – to halt strikes at least on civilian targets. We also proposed making the Easter… pic.twitter.com/Tp9EiF0yFp