П оредната книга на британския автор Марк Линъс – Six Minutes to Winter: Nuclear War and How to Avoid It (Шест минути до Зимата: ядрена война и как да я избегнем) е напът да излезе на пазара и почитателите му вече тръпнат в очакване. Линъс е автор и журналист, чиято работа е фокусирана върху околната среда и изменението на климата.

„Въпреки че получава много малко внимание, ядрената война е далеч по-голяма заплаха за непосредственото оцеляване на човечеството, отколкото изменението на климата.

Докато затоплянето на климата заплашва човечеството в продължение на много десетилетия, ядрената война може да унищожи цивилизацията само за няколко часа“,

пише той в новата си книга.

„Голяма размяна на ракети би означавала месеци почти пълен мрак, последвани от десетгодишна глобална ядрена зима, която би унищожила по-голямата част от живота на Земята. На практика всички биха гладували в произтичащия от това световен глад и няма да има надеждно убежище“, пише в извадка от изданието за Amazon.

Вдъхновени от Линъс, решихме да попитаме изкуственият интелект Chat GPT дали хората, които казват, че е по-добре да се молиш за смърт, отколкото за оцеляване при евентуална ядрена война са прави? Chat GPT отбелязва първо, че това е тежък и сериозен въпрос, но много важен.

Предупреждаваме, че следващите редове могат да се сторят смущаващи за по-чувствителните ни читатели.

Ето какво споделя изкуственият интелект:

Когато хората казват, че трябва да се молите за бърза смърт в случай на ядрена война, те често изразяват колко катастрофални и ужасяващи биха били последствията – вероятно по-лоши от самата незабавна смърт. Ето защо някои вярват в това:

Незабавно vs продължително страдание

Моменталната смърт при ядрен взрив може да ви спести екстремните страдания, които идват след това: лъчева болест, изгаряния, нелекувани наранявания, глад, болести и психологическа травма.

Срив на цивилизацията

Ядрената война може да унищожи критична инфраструктура (храна, вода, здравеопазване, комуникации, енергия). Оцеляването би означавало да живеете в брутален, беззаконен, постапокалиптичен свят – нещо като най-лошата възможна дистопична фантастика, превърната в реалност.

Радиационни ефекти

Острото радиационно отравяне е мъчителен начин да умрете – включващ гадене, вътрешно кървене, органна недостатъчност и инфекции – често в рамките на дни или седмици без медицинска помощ.

Унищожаване на околната среда

„Ядрена зима“ – теория, че широко разпространените пожари биха блокирали слънчевата светлина, сривайки селското стопанство – може да доведе до масов глад, дори за тези, които са далеч от първоначалните зони на взрива. Оцелелите може да се сблъскат с години глад и студ.

Психологическа цена

Гледането на страдания и смърт на близки или живот в постоянен страх и отчаяние без надежда за възстановяване може да бъде психически непоносимо за мнозина.

Въпреки това, отбелязва Chat GPТ, има и хора и експерти, които твърдят, че оцеляването е смислено – че хората са изключително устойчиви, че възстановяването би било възможно и че си струва да се борим за живот, независимо колко мрачни изглеждат нещата.

След това изкуственият интелект дава и практични съвети за оцеляване в случай на ядрен армагедон. „Ако искате да оцелеете (или поне да подобрите шансовете си) в случай на ядрена война, ето какво е най-важно“:

1. Разстояние + Защита = Оцеляване

Зона на взрива: Ако сте близо до центъра („кота нула“), оцеляването е малко вероятно - но дори на няколко километра разстояние, шансовете ви се увеличават бързо.

Защита от радиация:

Слезте под земята. Мазета, тунели на метрото или специални радиоактивни убежища осигуряват най-добрата защита.

По-дебели стени = по-добра защита. Бетон, утъпкана пръст и оловни блокове. Колкото по-голяма е масата между вас и външната среда, в толкова по-гоялма безопасност сте.

Останете вътре поне 48-72 часа. Последващата радиация е най-силна през първите няколко дни, но след това рязко спада.

2. Имайте основен комплект за оцеляване при ядрени ситуации. Като минимум трябва да имате:

Вода: 2 литра на човек на ден, в продължение на поне 14 дни.

Храна: Консерви, ориз, тестени изделия — всичко трайно.

Гайгеров брояч, ако е възможно.

Таблетки калиев йодид (KI): Те могат да предпазят щитовидната ви жлеза от абсорбиране на радиоактивен йод (основна причина за рак след радиоактивни отпадъци).

Комплект за първа помощ: Изгаряния, рани и инфекции ще бъдат често срещани.

Противопрахови маски и пластмасови фолиа: За уплътняване на помещенията срещу прах от радиоактивните отпадъци.

3. Познавайте моделите на движение на радиоактивните отпадъци

Радиоактивните отпадъци (радиоактивни частици) се носят от вятъра.

Обикновено те се разпространяват надолу по вятъра от мястото на експлозията, във формата на „сълза“.

Ако знаете къде се е случила детонацията и посоката на вятъра, можете да предвидите по-безопасни посоки за движение (но само след като се укриете за няколко дни).

4. Планирайте за в средносрочен план. Ако оцелеете през първите няколко дни:

Избягвайте излагане на радиация. Радиоактивните отпадъци ще замърсят водата, културите и повърхностите.

Филтрираната вода и запечатаните храни стават жизненоважни.

Дългосрочното оцеляване може да означава преместване в по-слабо засегнати селски райони, бартер за необходими неща с други хроа и възстановяване на малки общности.

5. Психологическа подготовка

Психологическата устойчивост ще има почти толкова значение, колкото и физическата подготовка.

Очаквайте загуба, отчаяние и екстремни трудности – но наличието на ясна цел, семейни връзки и основни планове може да ви закрепи.

Историята показва, че малки групи, работещи заедно, оцеляват много по-добре от изолирани индивиди.

Накратко:

МОЖЕТЕ да оцелеете, ако сте достатъчно далеч от първоначалните експлозии, действате бързо, за да се предпазите от радиоактивни отпадъци, и се подготвите психически и физически за седмици (дори месеци) тежък живот.

А добрата новина?

Повечето ядрени оръжия няма да ударят всеки град или населено място - почти сигурно ще съществуват места, на които може да оцелеете.