Бобри построиха язовир за 2 дни, който властите не успяха за 7 години

И ронична, но показателна история се случи, когато бобри сами построиха язовир само за два дни. И всичко нямаше да е нищо, ако властите не се бяха опитали да построят точно този язовир... от 2018 г. Това, което отне дълги години - животните се справиха без търгове, бюрокрация и помпозно отваряне.

В защитената местност Brda в Чешката република има наистина приказни бобри или по-скоро домашни бобри. Те построиха няколко язовира, създавайки естествена влажна зона. И няма значение, бобрите са си бобри, но животните го направиха точно на същото място, където администрацията на защитената територия искаше да построи язовир.

Проектът за изграждане на язовир близо до депото Brdy започна през 2018 г. и тази инфраструктура трябваше да помогне за възстановяването на река Клабаву. Но те не успяха да одобрят самия проект на стойност 30 милиона крони в продължение на 7 години.

A colony of 8 beavers in the Czech Republic have completed a dam project in two days, something local officials had been planning for the past 7 years. pic.twitter.com/7AtG27yVo9