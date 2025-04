Зеленски поднесе съболезнования на близките на жертвите на нападението във Ванкувър

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски поднесе съболезнования на близките на жертвите на снощното нападение в канадския град Ванкувър, при което автомобил се вряза в множество от хора по време на филипинския фестивал "Лапу Лапу", предаде Укринформ. По последни данни загиналите са 11.

Кола се вряза в хора на уличен фестивал във Ванкувър, има загинали и ранени

"В този тъжен ден Украйна споделя дълбоката скръб на канадците, на жителите на Ванкувър, на филипинската общност в Канада. Нашите съболезнования за семействата на жертвите. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

Heartbreaking tragedy at Vancouver's Filipino festival, where a man drove a car into the crowd, killing and injuring innocent people.



On this sad day, Ukrainians deeply share the pain of Canadians, Vancouver residents, and the Canadian Filipino community. Our condolences to the…