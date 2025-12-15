Зеленски ще посети Хага

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

У краинският президент Володимир Зеленски ще се срещне утре в Хага с изпълняващия длъжността министър-председател на Нидерландия Дик Схоф и с нидерландския крал Вилем-Александър, обяви нидерландското правителство, цитирано от Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Zelensky to visit Netherlands, address parliament and meet king https://t.co/rlROMNaUb3 pic.twitter.com/FEo10F38CP — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) December 15, 2025

Нидерландия утре е домакин на конференция на Съвета на Европа в Хага, чиято цел е да бъде създадена комисия, която да разглежда исканията на Украйна за изплащане на компенсации за понесените от войната щети.

Зеленски пристигна в Германия

Украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигнаха днес в Берлин, където продължават преговорите за постигане на мирно споразумение. В срещата ще участва и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента Тръмп. Двете страни разговаряха вчера в продължение на повече от пет часа и след това Уиткоф заяви, че е бил постигнат „голям напредък“. Тази вечер Зеленски ще бъде приет от германския канцлер Фридрих Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително с британския премиер Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон.