Как тревожността влияе на мозъка и кои храни могат да помогнат

Във всички проучвания нивата на холин са били приблизително с 8% по-ниски при пациенти с тревожни разстройства

15 декември 2025, 14:53
Източник: iStock/GettyImages

П роучване на американски учени е показало, че хората с тревожни разстройства имат значително по-ниски нива на холин в мозъка. Резултатите от мета-анализ на 25 проучвания бяха публикувани в списанието Molecular Psychiatry.

Учените сравниха нивата на химикалите, произвеждани по време на метаболизма на централната нервна система, при 370 души, диагностицирани с тревожно разстройство, и 342 души без такова.

Във всички проучвания нивата на холин са били приблизително с 8% по-ниски при пациенти с тревожни разстройства, пише Rambler.ru. Учените смятат, че това е значително намаление. Разликата е била особено изразена в префронталния кортекс – областта, отговорна за мисленето, емоционалния контрол и поведението.

Холинът играе ключова роля за поддържане целостта на клетъчните мембрани и е важен за паметта, настроението и двигателната функция. По-голямата част от това хранително вещество трябва да се набавя от храната.

Тревожните разстройства са широко разпространени и често остават нелекувани. Според списанието „Cardiovascular Therapy and Prevention“ 19% от руското население съобщава за субклинична тревожност , докато 7% съобщават за клинична тревожност, което е доста значителен процент. Интересното е, че статистически значимите нива на тревожност са по-високи сред неженените, безработните и нискодоходните възрастни хора.

Тревожните разстройства включват:

  • генерализирано тревожно разстройство;
  • паническо разстройство;
  • социални тревожни разстройства;
  • фобии.

Тревожните разстройства са свързани с промени в начина, по който различните области на мозъка реагират на стрес. Амигдалата, която влияе върху чувството за безопасност, и префронталният кортекс, отговорен за планирането и вземането на решения, често реагират различно при хора с тревожни разстройства.

Химическите дисбаланси също играят важна роля. Например, невротрансмитерът норепинефрин, ключов компонент на реакцията „бий се или бягай“, често е повишен при хора с тревожни разстройства. Обикновено мозъкът е способен да прави разлика между управляеми проблеми и реални заплахи. При тревожни разстройства ежедневните ситуации могат да изглеждат много по-опасни, отколкото са в действителност.

Изследователите предполагат, че неподходящата реакция „бий се или бягай“, характерна за тревожните разстройства, може да увеличи нуждата на мозъка от холин, което води до неговото изчерпване.

Това все още е само хипотеза. Необходими са допълнителни изследвания, за да се потвърди. Въпреки това, учените препоръчват пациентите с тревожни разстройства да консумират достатъчно яйца, говеждо месо, пилешко месо, риба и мляко.

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
