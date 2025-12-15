Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

П равителството в оставка одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 13 ноември 2025 г. в Брюксел. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

В рамките на заседанието участниците проведоха политически дебат за преразглеждането на директива за облагане на енергийните продукти и електроенергията, обменени са мнения по въпросите, свързани с опростяването, изпълнението и правоприлагането ѝ в контекста на последните доклади на Европейската комисия, публикувани на 21 октомври 2025 г. Министрите обсъдиха и основните изводи в годишния доклад за 2025 г. на Европейския фискален съвет.

Съвет ЕКОФИН обсъди и предприемането на действия за справяне с притока към ЕС на малки пратки, които понастоящем не подлежат на обмитяване. Министрите се споразумяха да премахнат настоящото правило, което позволява стоки на стойност под 150 евро да влизат в ЕС без да бъдат обмитявани. Финансовите министри приеха и решения за изпълнение, с които одобряват измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Белгия, Хърватия, Естония, Люксембург, Румъния и Словакия. Участниците одобриха и заключения за постигнатия напредък по приоритетите на ЕС в областта на статистиката.