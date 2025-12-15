Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ

С пециалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че на преговорите в Берлин между високопоставени американски и украински представители относно последните усилия за прекратяване на войната с Русия е бил "постигнат значителен напредък", съобщава Ройтерс.

В срещата между делегациите на САЩ и Украйна участваха Уиткоф, украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

"Представителите проведоха задълбочени дискусии. Беше постигнат значителен напредък и те ще се срещнат отново в понеделник сутринта", заяви Уиткоф в X.

Президентът Володимир Зеленски предложи да се откаже от стремежа на Украйна да се присъедини към военния алианс НАТО, след като в неделя проведе часове наред преговори с американските пратеници в Берлин за прекратяване на войната с Русия, като преговорите ще продължат. Засега не се съобщават повече подробности за последния опит да се сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Съветникът на Зеленски Дмитро Литвин заяви, че президентът ще коментира преговорите, след като те приключат. Литвин каза, че украинските представители разглеждат проектодокументите.

Преди преговорите Зеленски предложи да се откаже от целта на Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на гаранции за сигурност от Запада. Този ход бележи значителна промяна за Украйна, която се бореше да се присъедини към НАТО като гаранция срещу руски нападения, отбелязва Ройтерс.