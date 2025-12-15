Свят

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Представителите проведоха задълбочени дискусии, заяви пециалният пратеник на Тръмп

15 декември 2025, 07:14
Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

С пециалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че на преговорите в Берлин между високопоставени американски и украински представители относно последните усилия за прекратяване на войната с Русия е бил "постигнат значителен напредък", съобщава Ройтерс.

В срещата между делегациите на САЩ и Украйна участваха Уиткоф, украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

"Представителите проведоха задълбочени дискусии. Беше постигнат значителен напредък и те ще се срещнат отново в понеделник сутринта", заяви Уиткоф в X.

Президентът Володимир Зеленски предложи да се откаже от стремежа на Украйна да се присъедини към военния алианс НАТО, след като в неделя проведе часове наред преговори с американските пратеници в Берлин за прекратяване на войната с Русия, като преговорите ще продължат. Засега не се съобщават повече подробности за последния опит да се сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

 

Съветникът на Зеленски Дмитро Литвин заяви, че президентът ще коментира преговорите, след като те приключат. Литвин каза, че украинските представители разглеждат проектодокументите.

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Преди преговорите Зеленски предложи да се откаже от целта на Украйна да се присъедини към НАТО в замяна на гаранции за сигурност от Запада. Този ход бележи значителна промяна за Украйна, която се бореше да се присъедини към НАТО като гаранция срещу руски нападения, отбелязва Ройтерс.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Кога и защо котките съскат

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Преди 23 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Преди 1 ден

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

България Преди 13 минути

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Любопитно Преди 21 минути

Най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

България Преди 1 час

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

България Преди 8 часа

Според него няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Любопитно Преди 9 часа

Премиерата на финалния филм е планирана за април 2027 г.

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Свят Преди 9 часа

Това е петата поредна вечер, в която хората в Букурещ излизат на улицата, за да подкрепят независимостта на съдебната система

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски обяви отстъпката по време на своя полет към германската столица

След повече от 232 години: САЩ спират сеченето на монети от 1 цент

Любопитно Преди 10 часа

По разпореждане на Доналд Тръмп през ноември в САЩ бяха отсечени последните монети от 1 цент

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 10 часа

Сред тях са трима мароканци, сириец и египтянин

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

България Преди 10 часа

Стойностите надхвърлят 100 мг/л при допустима норма 50 мг/л

4 неочаквани причини за висок холестерол

Любопитно Преди 10 часа

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

Любопитно Преди 10 часа

16 от най-големите имена в професионалния кеч се състезаваха за правото да бъдат последния му съперник

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Свят Преди 11 часа

"Трябва да спечелим, но статистически това е много трудно", каза американският лидер

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

България Преди 11 часа

Радев на Ханука: Да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността

Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

България Преди 12 часа

Боян изживя своите първи протести, той беше сред 150 000 души на площада

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

България Преди 12 часа

Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят, смята бившият министър

