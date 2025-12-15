Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

С индикатът на служителите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ обяви обща стачка утре, 16 декември, когато парламентът на страната трябва да приеме държавния бюджет за 2026 г., съобщи телевизия Скай.

* Видеото е архивно!

Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА.

24-часова стачка парализира Гърция

Синдикатите освен това свикаха демонстрация утре от 11 ч. на площад „Синтагма“ пред гръцкия парламент в Атина.

Радио Атина 9,84 съобщи, че се очаква към стачката да се присъединят и работещите в образованието.

Засега няма сведения до каква степен стачката ще засегне обществения транспорт, но автобусите в Атина няма да се движат на 17 декември от 10 до 18 ч. заради синдикално отчетно-изборно събрание.

Национална стачка парализира Гърция

Стачка от днес до сряда са обявили два синдиката във фериботните линии.

Сред исканията на синдикатите са увеличаване на трудовите възнаграждения, масово наемане на персонал на постоянни трудови договори, достатъчно финансиране на общините, запазване на социалните услуги като обществена придобивка и др.