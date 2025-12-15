Свят

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА

15 декември 2025, 15:16
Зеленски ще посети Хага

Зеленски ще посети Хага
Русия обяви

Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация
След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж
Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва
Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен
Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни

Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни
Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък
Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

С индикатът на служителите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ обяви обща стачка утре, 16 декември, когато парламентът на страната трябва да приеме държавния бюджет за 2026 г., съобщи телевизия Скай.

* Видеото е архивно!

Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА.

24-часова стачка парализира Гърция

Синдикатите освен това свикаха демонстрация утре от 11 ч. на площад „Синтагма“ пред гръцкия парламент в Атина.

Радио Атина 9,84 съобщи, че се очаква към стачката да се присъединят и работещите в образованието.

Засега няма сведения до каква степен стачката ще засегне обществения транспорт, но автобусите в Атина няма да се движат на 17 декември от 10 до 18 ч. заради синдикално отчетно-изборно събрание.

Национална стачка парализира Гърция

Стачка от днес до сряда са обявили два синдиката във фериботните линии.

Сред исканията на синдикатите са увеличаване на трудовите възнаграждения, масово наемане на персонал на постоянни трудови договори, достатъчно финансиране на общините, запазване на социалните услуги като обществена придобивка и др.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Обща стачка Гърция Атина Синдикати Държавен бюджет Демонстрация Обществен транспорт Увеличение на заплати Публичен сектор Фериботни линии
Последвайте ни

По темата

Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

„Вече не целувам други жени“: Джордж Клуни разкри важно правило от брака си с Амал

„Вече не целувам други жени“: Джордж Клуни разкри важно правило от брака си с Амал

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

pariteni.bg
Колко дълго котките помнят даден човек

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)</p>

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Технологии Преди 12 минути

Абсолютно всичко в този автомобил е ново, но една от най-впечатляващите му характеристики (освен суперкомпютъра MB-OS и двата изкуствени интелекта на Microsoft и Google) е платформата, създадена с мисъл за електромобили, но побираща без компромиси и ДВГ

Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия

Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия

Любопитно Преди 13 минути

Не я бях виждал на живо, откакто беше на около 15 години – до неотдавна, когато се събрахме на партито за 30-ия рожден ден на брат ми

Марио Бакалов

Не е за романтика. И не е „за икономия“ - Марио Бакалов разкри защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане

България Преди 1 час

"Забелязвали ли сте защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане? Не е за романтика. И не е „за икономия“. Причината е чиста безопасност", пише опитният летец

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Любопитно Преди 1 час

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

България Преди 1 час

Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени

Екзотична ваканция в чужбина – мисията е възможна

Екзотична ваканция в чужбина – мисията е възможна

Любопитно Преди 1 час

Планирай следващата дестинация

Разбиха престъпна група за наркотици в София и Ловеч, полицай е сред обвиняемите

Разбиха престъпна група за наркотици в София и Ловеч, полицай е сред обвиняемите

България Преди 1 час

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжната прокуратура в Ловеч

Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

Свят Преди 1 час

78-годишният Лай е най-известното лице, обвинено по закона, който Китай въведе през 2020 г. в отговор на масовите протести в Хонконг през предходната година

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Свят Преди 1 час

Жената беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Свят Преди 1 час

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока

Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

България Преди 2 часа

"Кънките са чудесен повод да забавим темпото и да си припомним, че градът ни може да бъде уютно място за спорт и за срещи", категоричен е Терзиев

Свинска мас

Свинска мас или масло - кое е по-здравословно и защо

Любопитно Преди 2 часа

Кой продукт е по-безопасен за сърцето и кръвоносните съдове

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

България Преди 2 часа

Момиченцето е транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Любопитно Преди 2 часа

Рок звездите и супермоделите често са се срещали на любовния подиум, като емблематичните двойки включват Мик Джагър и Джери Хол, Дейвид Бауи и Иман, Били Джоел и Кристи Бринкли, Кийт Ричардс и Пати Хансен, както и Саймън льо Бон и Ясмин льо Бон

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Любопитно Преди 2 часа

Много малчугани не само играят със сняг, но и го опитват, което може да доведе до скрити рискове за здравето

<p>&bdquo;САЩ поставят Европа между чука и наковалнята&ldquo; &ndash; Тръмп преориентира външната политика</p>

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

Свят Преди 2 часа

Между противоречивото минало и неясното бъдеще – пред какви проблеми е изправен Западът

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Как да избереш най-подходящия коледен подарък

Edna.bg

Любовта продължава: Никола Цолов и Крисия Димитрова заедно в Абу Даби

Edna.bg

Асен Златев: Свикнал съм на трудности

Gong.bg

Карлос Насар: Асен Златев ме задържа в България

Gong.bg

Правителството предложи НС да одобри проекта на удължителен бюджет

Nova.bg

Консултациите при президента продължават във вторник

Nova.bg