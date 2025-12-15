Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

П риключиха разговорите в Берлин между Украинския президент Володимир Зеленски и американската делегация, в която участват специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Укринформ, като се позова на източник от украинската делегация.

* Видеото е архивно!

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Украинският „Пети канал“ цитира съветника на Владимир Зеленски по комуникациите Дмитрий Литвин, според когото двете страни са обсъдили подробно мирния план от 20 точки. Украинските медии уточняват, че срещата е продължила около два часа.

European leaders are in Berlin to salvage a plan to fund Ukraine and to help shield Kyiv from a humiliating peace deal pushed by the U.S. and Russia.



After a series of stinging attacks from Washington, the coming days will be a real test for the EU.



🔗 https://t.co/oF32CjAO72 pic.twitter.com/pr9gebdrzN — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 15, 2025

Според източника от украинската делегация Зеленски вече е започнал срещата си с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер.

Украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигнаха днес в Берлин, където продължават преговорите за постигане на мирно споразумение. Двете страни разговаряха вчера в продължение на повече от пет часа и след това Уиткоф заяви, че е бил постигнат „голям напредък“. Тази вечер Зеленски ще бъде приет от германския канцлер Фридрих Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително с британския премиер Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон.