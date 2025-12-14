Свят

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

14 декември 2025, 14:03
Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ще има компромиси по мирните предложения за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че изявлението на украинския лидер идва в навечерието на преговорите му в Берлин със САЩ и европейски партньори.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Отговаряйки на въпроси в приложението "УотсАп" Зеленски каза, че гаранциите от страна на САЩ, европейски и други партньори, вместо членство в НАТО, ще е един от компромисите, които Украйна е готова да направи.

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички, и че ще се наложи да бъдат направени компромиси.

Зеленски каза, че засега няма реакция от страна на САЩ на преработените мирни предложения.

Той посочи, че едно прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия би било справедлив вариант.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Последвайте ни
Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 7 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 6 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 6 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 7 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 1 час

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 1 час

Пожар е избухнал във Волгоградска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 2 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 3 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 3 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 4 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

България Преди 4 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

<p>Нова измама в интернет, този път замесиха Бачковския манастир</p>

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

България Преди 5 часа

До този момент са подмамени около 30 души

<p>Днес празнуват всички с красивите зимни имена...</p>

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Любопитно Преди 5 часа

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 6 часа

Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ

Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ

Свят Преди 6 часа

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станало нападението

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

България Преди 6 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 7 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 7 часа

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 7 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Защо все повече жени на средна възраст си тръгват от брака – без изневяра и без скандал

Edna.bg

Михаела Маринова: Научих, че силните мъже са рядкост

Edna.bg

Реал Сосиедад смени треньора след серия загуби

Gong.bg

Аматьор спечели сензационно Shoot Out за първа ранкинг титла (видео + снимки)

Gong.bg

Какво ни очаква през 2026 година: Най-големите събития и любопитни факти

Nova.bg

Преди консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Nova.bg