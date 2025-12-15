"Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия"

31-годишен мъж от Великобритания признава, че е тайно влюбен в своята братовчедка и планира годеж, но страхът от реакцията на семейството ги кара да държат връзката си в тайна – историята е разказана в анонимната рубрика Dear Deidre на The Sun, където читатели изпращат лични истории и получават експертни съвети:



Аз съм на 31 години, а братовчедка ми е на 29. Бяхме заедно в началното училище, но след това отидохме в различни гимназии.

В продължение на години поддържахме връзка само онлайн, чрез социалните мрежи. Не я бях виждал на живо, откакто беше на около 15 години – до неотдавна, когато се събрахме на партито за 30-ия рожден ден на брат ми.

Буквално не можех да повярвам колко се е променила. Беше се превърнала в красива жена.

Помагах с подреждането на храната и бях доста изнервен, докато жонглирах с всички чинии. Тогава братовчедка ми дойде при мен, каза, че изглеждам стресиран, и предложи да ни донесе по нещо за пиене.

Беше невероятно мила. Прекарахме остатъка от вечерта заедно – говорехме си и флиртувахме открито.

Тя предложи да ме закара до вкъщи, но колата ѝ започна да издава ужасен шум и се наложи да спре близо до апартамента ми. Казах ѝ да влезе и да изчака пътната помощ.

Решихме, че може да остане да спи на дивана, но след още няколко питиета се сгушихме един до друг. В момента, в който се целунахме, искрите между нас бяха неоспорими. В крайна сметка правихме най-невероятния, страстен секс.

От около месец се виждаме тайно, срещаме се за изпълнени със страст интимни моменти. Влюбихме се дълбоко и искаме да направим следващата крачка – да се сгодим.

Единствената наистина плашеща пречка е семейството ни.

Знаем, дълбоко в себе си, че няма да одобрят връзката ни, но напрежението от това да пазим всичко в тайна става твърде голямо.

Отговорът на The Sun: Разбирам колебанието ви, но във Великобритания няма законова причина да не можете да имате сериозна връзка с братовчедка си, освен ако не принадлежите към религия, която се противопоставя на подобни отношения.

Братовчеди могат и законно да сключват брак.

Въпреки това, както и сами подозирате, за семействата често е трудно да приемат такива връзки. А тъй като вашата все още е в много ранен етап, новината, че планирате да се жените, може да бъде истински шок.

Вместо веднага да обявявате годеж, по-добре първо кажете на родителите си, че с братовчедка ви изграждате много близко приятелство. Когато виждат, че прекарвате все повече време заедно, идеята връзката ви да стане романтична ще им се стори по-естествена и по-малко стряскаща.

Ако започнат да ви разпитват за близостта ви, не заемайте отбранителна позиция – не правите нищо нередно и имате право да бъдете щастливи.