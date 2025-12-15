Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Р усия определи пънк групата „Пуси райът“ за екстремистка организация, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на московски съд в Телеграм. Съгласно дефиницията на групата се забранява дейност в Русия.

* Видеото е архивно!

Путин: "Пуси райът" да си направят изводите

Пънк рок бандата на няколко пъти се противопостави на Владимир Путин чрез зрелищни артистични пърформанси. Тя си спечели световна слава през 2012 г., с пънк молитва в московската катедрала „Христос Спасител“. Тогава членовете на групата призоваха Богородицата да изгони руския президент от власт. В резултат две представителки на групата се озоваха в наказателна колония.

Pussy Riot признали экстремистской организацией



Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал панк-рок группу Pussy Riot экстремистской организацией. pic.twitter.com/qgfbCQAMLN — Тюмень — богатый регион! (@bgregion72) December 15, 2025

Решението сега на московски съд за обявяване на „Пуси райът“ за екстремистка организация беше очаквано от членовете й. „Тези идиоти работят от години върху това, поне от 2012 г.“, пише Надя Толоконикова в акаунта в “Екс“ на групата, която беше в наказателна колония заради пънк молитвата срещу Путин.

"Пуси райът" изгориха портрет на Путин

"Законът е направен, за да заличи „Пуси райът“ от съзнанието на руските граждани“, заяви още в началото на месеца групата в акаунта си във Фейсбук, когато стана ясно, че има планове тя да бъде обявена за екстремистка. Сега пънк бандата изразява опасения за сигурността на своите поддръжници, които не могат да напуснат Русия или са избрали да останат да живеят там.

Moskovski sud proglasio pank grupu Pusi Rajot ekstremističkom organizacijom

➡️ https://t.co/jrvljuO0m6 pic.twitter.com/U8UzWC5lXH — Tanjug (@TanjugNews) December 15, 2025

Голяма част от членовете на „Пуси райът“ са осъдени за активизма си и днес живеят в изгнание. Всички те се противопоставят на руската офанзива срещу Украйна.

Съд спря достъпа до клипове на "Пуси райът"

През 2021 г. Мария Альохина от групата, застрашена от присъда, напусна нелегално страната, дегизирана като доставчик на храна.