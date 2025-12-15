Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Любопитно

Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

„Връзките със звезди винаги са били част от имиджа на Трюдо", коментира политически източник от Канада

15 декември 2025
Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери
З а Кейти Пери и Джъстин Трюдо любовта е навсякъде – и в Instagram, и в X, и на яхти, достатъчно близо до папараците.

Певицата на „Part of Me“, на 41 години, и бившият канадски премиер, на 53, официално показаха връзката си в началото на декември в Япония. Пери публикува серия от общи снимки пред своите 202 милиона последователи в Instagram – поредната много публична проява на привързаност за двойката под светлината на прожекторите, предаде Page Six.

„Моменти в Токио по време на турне и още… ❤️“, написа тя под кадрите. Сред тях имаше селфи, на което двамата се усмихват на фона на пъстра растителност, както и видео, в което Пери опитва суши с морски таралеж, а Трюдо я гледа с нескрито обожание.

По информация на източници, той се наслаждава на вниманието, което идва с връзка с поп звезда – особено с такава, която в момента е на турне и постоянно в светлината на прожекторите. Турнето на Пери „Lifetimes“ започна през април и продължава до декември.

„Връзките със звезди винаги са били част от имиджа на Трюдо“, коментира политически източник от Канада. „В тези среди подобни неща не се случват трудно.“

Друг източник, запознат с бившия премиер, твърди, че Пери му е дала силен тласък на самочувствието в момент, когато популярността му е спаднала и той е бил подложен на натиск от собствената си партия да подаде оставка в началото на годината.

„Той се чувстваше несигурен“, казва източникът.

И самата Пери е имала нужда от позитивен обществен отзвук след поредица от разочарования и гафове, включително участието ѝ в широко критикувания изцяло женски полет на Blue Origin в Космоса, заедно с Лорън Санчес Безос и Гейл Кинг. Пери и останалите участнички бяха подложени на критики заради екологичния му отпечатък. Самата тя привлече особено внимание, след кацането театрално коленичи и целуна земята, облечена в дизайнерски син гащеризон.

„Когато си голяма звезда или политик, това автоматично те поставя в крайности – хората или те обичат, или те мразят“, коментира източник от музикалната индустрия. „Полетът с Blue Origin ѝ изигра лоша шега от гледна точка на ПР и брандинг, а и я вкара директно в политическа територия покрай Джеф Безос и Лорън Санчес. Това много усложнява нещата.“

Не помага и фактът, че музиката ѝ напоследък не се радва на особен успех. В края на 2024 г. Пери издаде последния си албум „143“, който получи хладни до направо жестоки рецензии. Водещият сингъл „Woman’s World“ беше определен от част от феновете като остарял и „обикновен“.

Певицата беше критикувана и за решението си да работи с противоречивия продуцент Dr. Luke, който през 2023 г. сложи край на дългогодишните съдебни спорове с Кеша, след като тя го обвини в сексуално насилие.

„Преди 15 години Кейти Пери беше на върха“, казва ветеран от музикалната индустрия. „Днес името ѝ почти не се споменава. Това се случва с много артисти – идва моментът им и после отминава. Сякаш отдавна беше времето, когато тя и Тейлър Суифт се възприемаха като равностойни съпернички.“

През юли тя потвърди и раздялата си с Орландо Блум след девет години годеж. Двамата имат петгодишна дъщеря – Дейзи Дав Блум.

Пери и Трюдо се срещнаха и с бившия японски премиер Фумио Кишида и съпругата му Юко в Токио. Малко след официалната раздяла с Блум, двамата бяха забелязани за първи път заедно – през юли папараци ги заснеха усмихнати по време на разходка в парка Маунт Роял в Монреал. По-късно вечеряха в един от най-престижните ресторанти в града, а Трюдо беше видян и на концерт от турнето на Пери в Квебек.

През октомври двамата бяха снимани да се целуват на борда на нейната яхта, а по-късно същия месец празнуваха 41-вия ѝ рожден ден в Париж, в кабаретен клуб.

„Той е лудо влюбен в нея и я смята за идеалната жена“, разказва източник. „Разбират се за всичко – от политика и деца до френска кухня.“

Макар тогава все още да не бяха обявили официално връзката си в социалните мрежи, намеците бяха очевидни. Пери публикува видео, в което Трюдо се вижда на заден план, а той от своя страна сподели снимка за Хелоуин, облечен като акула – закачка с култовото ѝ участие на Супербоул през 2015 г.

Източници отбелязват, че Трюдо следва стъпките на покойния си баща Пиер Трюдо – както в кариерата, така и в личния живот. Пиер Трюдо беше министър-председател на Канада в продължение на години и е известен с връзките си със знаменитости, сред които Барбра Стрейзънд и адвокатката и активистка Дебора Койн.

Самият Джъстин Трюдо, който се раздели със съпругата си Софи Грегоар Трюдо през 2023 г. след 18 години брак, всъщност първи „потвърди“ връзката – дни преди романтичните снимки от Токио. Той публикува обща снимка с Пери и семейство Кишида, придружена с послание, че двамата са се радвали на срещата.

Въпреки силния медиен интерес, източници твърдят, че връзката далеч не е просто ПР ход. Двамата се сближават и като самотни родители – Трюдо има три деца от брака си със Софи, а Пери отглежда дъщеря си с Орландо Блум.

„Това между тях е истинско. Харесват се искрено“, казва източник от музикалната индустрия.

„В днешната среда, когато и двамата са свързани с политика и обществени скандали, това прави всяка връзка много по-сложна. Те са внимателни.“

Източник: Page Six    
