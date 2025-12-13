Свят

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Руски удари през нощта нанесоха щети на над десет граждански съоръжения и оставиха хиляди хора без ток в седем области, съобщи украинският президент

13 декември 2025, 14:48
Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия
Източник: AP/БТА

Р уски удари през нощта нанесоха щети на над десет граждански съоръжения и оставиха хиляди хора без ток в седем области, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес. 

„Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия, защото е ясно, че не е с цел за прекратяване на войната“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Украински удари оставиха без ток контролирани от руските сили части на Украйна

Той добави, че „те все още имат за цел да разрушат нашата държава и да причинят най-много страдание на нашия народ“.

Русия от своя страна потвърди, че е атакувала украински обекти с хиперзвукови ракети. Министерство на отбраната на Русия съобщи, че е нанесло „масивен удар“ срещу военни и енергийни съоръжения в Украйна, като е използвало хиперзвукови ракети „Кинжал“, в „отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански цели в Русия“. 

Русия удари редица украински области, АЕЦ "Запорожие" е без електрозахранване

Поради военните действия, засегнали електропреносната мрежа на Украйна, Запорожката АЕЦ временно остана без външно електрозахранване, съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

Той подчерта, че това се случва за 12-и път от началото на конфликта. 

И двете линии на захранване са вече възстановени, уточни МААЕ.

Какво постигна Русия след 10 дни удари по граждански цели

Запорожката АЕЦ, която се намира в контролираната от Русия територия от Украйна, в близост до фронтовата линия, не работи, но се нуждае от постоянна електроенергия, за да поддържа охлаждането на реакторите. Тя разполага с резервни генератори, които започват да работят, когато бъде прекъснат достъпа ѝ до външното електрозахранване. 

Източник: БТА, Валерия Динкова, Симеон Томов    
