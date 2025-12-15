Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ

Л ицето, задържано във връзка със стрелбата, при която загинаха двама студенти от университета „Браун“, ще бъде освободено, съобщиха американски официални лица и добавиха, че издирването на заподозрения е възобновено, предаде АФП.

На 13 декември стрелец откри огън в елитния университет от Бръшляновата лига в Провидънс, Роуд Айлънд, в сграда, където се провеждаха изпити, което доведе до затваряне на кампуса и продължило часове издирване на заподозрения.

На 14 декември сутринта американските власти задържаха лице, свързано с масовата стрелба, при която бяха ранени още девет души, най-новото от поредицата нападения в училища в САЩ. Кметът на града, Брет Смайли уточни, че осем от ранените са в критично състояние, докато деветият е без опасност за живота.

Президентът на университета „Браун“ Кристина Паксън потвърди в писмо до членовете на общността, че всички 11 жертви са студенти.

„Скоро ще освободим лицето, което беше задържано по-рано днес“, заяви кметът на Провидънс Брет Смайли.

„Мисля, че е редно да се каже, че няма основания да го считаме за заподозрян. Ето защо той ще бъде освободен“, каза главният прокурор на Роуд Айлънд Питър Неронха.

Властите заявиха, че ще продължат да преследват заподозрения, но не предоставиха подробности за напредъка на разследването.

They’re releasing the suspect in the Brown University murders. They had the wrong person. How does this even happen? pic.twitter.com/C8GL75CuI9 — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) December 15, 2025

„Очевидно имаме убиец на свобода и затова няма да разкриваме плана си“, посочи Неронха.

Полицията публикува 10-секундно видео на заподозрения, заснет отзад, който бързо върви по пуста улица, след като е открил стрелба в класната стая на първия етаж.

Заместник-началникът на полицията в Провидънс Тимъти О’Хара заяви, че заподозреният е мъж, вероятно между 30 и 40 години, облечен в черно, който за последен път е бил видян да напуска сградата, където е станала стрелбата. Той е стрелял в учебна зала.

Стрелбата е станала край сградата „Баръс енд Хоули“, седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за стрелбата. „Бог да благослови ранените и семействата на ранените“, написа той в профила си в социалните медии в публикация преди да стане известно, че при стрелбата има загинали.

По-късно Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че „всичко, което можем да направим сега, е да се молим за жертвите“.

Губернаторът на Роуд Айлaнд Дан Маккий каза: „Немислимото се случи“.

ФБР обяви, че оказва подкрепа на действията на полицията.

Университетът „Браун“ е частно учебно заведение с около 7300 преддипломни и над 3000 следдипломни студенти.