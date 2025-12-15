Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Mercedes поема в нова посока, посока, която е изненадваща на фона на цялата история на марката. През ноември стана ясно, че компанията ще залага все повече на базовите си и по-достъпни модели за привличане на нови клиенти, а като такъв CLA играе фундаментална роля за успеха (или не) на този подход.

Първият сигнал беше повече от красноречив. CLA дебютира като електромобил, за който Mercedes-Benz заяви, че е „най-интелигентният“ модел на марката. В никой случай няма да омаловажавам новата операционна система MB.OS, която е изцяло разработена от компанията. Четвъртото поколение MBUX продължава да създава „уау ефект“ в интериора, няма да подмина виртуалния асистент с интеграция на ChatGPT4o, Google Gemini, Microsoft Bing, Google Maps и др. Но истината е, че електрическият CLA вкара в обръщение пробег от почти 800 км и супер бързо зареждане.

И това бе само началото, защото втората стъпка аз направих в австрийските Алпи, където се състоя динамичният тест драйв на CLA Hybrid. И с него Mercedes превъртя играта. Защото, ако не споменах един от основните акценти при електрическия модел (умишлено), то тук няма как да не обърна специално внимание на платформата ММА (НЕ означава Mixed Martial Arts).

Когато Mercedes тръгна в посока на пълна електрификация в началото на това десетилетие, подходът бе да се създаде отделна платформа за електромобили. И тогава това беше силно аплодирано. Но плановете на компанията и пазарните реалности се сблъскаха челно много бързо, което наложи в Щутгарт да предприемат нов подход. Разработиха въпросната платформа ММА от нулата, която е еднакво добра и за електромобили, и за автомобили с двигател с вътрешно горене. Така че, без особено големи компромиси, на нея да може да се монтират двата типа задвижване. Така новият CLA може да налага опонентите си в полусредна категория, както Ислам Макачев смаза Джак Мадалена за титлата на UFC.

Но само с нея не става, затова в CLA са вградени още няколко иновативни технически решения. Нова трансмисия, нова хибридна система и нов двигател от семейство FAME, който разбуни духовете с твърдението, че е китайски. Не, той е разработен изцяло и вътрешно от Mercedes, но се произвежда в Китай. Въпросният бензинов агрегат е 4-цилиндров, с принудително пълнене, работен обем 1,5 литра и три мощност: 136, 163 и 190 к.с.

И тук идва инженерингът зад хибридната система, която изпъкна сред конкурентите си и прави CLA Hybrid изключително икономично (но далеч не само това) решение. Меките и самозареждащите се хибриди намаляват разхода на гориво, правят шофирането по-плавно в ежедневието и помагат за постигане на бъдещите изисквания за отделяните от цялата модална гама на даден производител въглеродни емисии.

Акцентът в този случай пада върху 48-волтовата технология, която изглежда е най-прагматичният подход: струва значително по-малко от високоволтов хибрид, но работи почти толкова добре в градския трафик.

В новия CLA Mercedes издига концепцията за мек хибрид с по-голяма батерия, електромотор в 8-степенната трансмисия с двоен съединител и рекуперация във всички предавки на ново ниво. Вграждането на мотора в трансмисията не е обичайно за концепцията „мек хибрид“. А тук имаме и трети съединител, който прекъсва връзката между двигателя и трансмисията при липса на натоварване.

Тази концепция в CLA не служи само като помощно средство за старт/стоп системата или за подпомагане на ДВГ-то при стартиране и ускорение. Тя помага на автомобила да се движи само на ток в градски трафик и шофиране с постоянна скорост. Това е възможно благодарение на необичайно голямата батерия с 1,3 kWh използваема енергия за 48-волтови системи. Тя позволява, когато колата изисква под 25 kW мощност, движението да е на ток.

Електрифицираната осемстепенна трансмисия с двоен съединител добавя и трети съединител. Той напълно отделя бензиновия двигател от задвижването и позволява чисто електрическо шофиране. Нещо повече, именно тази конфигурация позволява на CLA да усилва и рекуперира във всички предавки. Техническо предимство, което нито BMW, нито Audi предлагат все още.

Освен това, електрическият мотор с мощност 22 kW и 200 Нм е сравнително мощен, така че отменя двигателя с вътрешно горене в определени ситуации. Електромоторът на Audi A3 1.5 TSI, например, осигурява само 50 Нм, докато 1,5-литровият агрегат в BMW 220 Gran Coupе осигурява само 15 kW и 55 Нм.

Недостатъкът на сложното решение на Mercedes се усеща на пътя. Ако ускорите рязко, четирицилиндровият двигател се развърта до осезаемо високи обороти, но тягата първоначално идва само от електромотора. Едва когато съединителят се затвори, той поема контрола. Този динамичен и звуков дисбаланс се компенсира, когато погледнете борд компютъра за среден разход на гориво. На хартия стойностите варират от 4,9 до 5,8 л в зависимост от версията. Но по-важното, на практика разминаванията не са големи, а аз карах предимно в планински условия.

Преди да стигна до пътното поведение, трябва да отдам заслуженото и на интериора, който реално не се отличава по нищо от този в електрическия вариант, който тествах за кратко през октомври. Дизайнът също е почти идентичен, затова и не отделям специално внимание на него. Като в никакъв случай не омаловажавам капкообразния силует и обтекаемите форми, благодарение на които е постигнат коефициент на челно въздушно съпротивление от 0,22 (0,21 е при електромобила).

Разбира се, както при всеки тест драйв, автомобилите бяха оборудвани с всичко, което се предлага. Затова не е изненада, че, отваряйки вратата, основният акцент е MBUX Superscreen (опция), който предлага трети дисплей (14 инча) пред пътника. Може да го оставите само на звезди, може да си играете с някое от близо 40-те приложения, а пък може да цъкате Beach buggy или Angry birds. Може да се опитате да го правите и в движение, но физическите закони не помагат за това.

Феновете на физическите бутони за бърз контрол на различните функции ще останат разочаровани, тук такива няма. Ще трябва да се свиква със сензорни контролери, дори и тези на волана са такива. Но пък модерните хора определено ще имат с какво да се похвалят на компанията. Такъв е и head-up дисплеят (опция), който проектира информация на около 2,8 м пред вас. Срещу допълнително заплащане моделът може да се оборудва и с Burmester 3D Surround Sound System с Dolby Atmos.

Аз продължавам да съм скептичен относно изцяло стъкления покрив, който е бил тестван и при над 50 градуса в пустините по света, което трябва да е атестат, че главата ви няма да се пръсне под слънчевите лъчи през летните месеци.

И тук идва най-голямата изненада, която Mercedes CLA Hybrid ми предложи в тези незабравими два дни в Тирол. Защото, когато видиш широк над 1 м дисплей, когато колата ти е оборудвана с толкова джаджи и не един, а цели два изкуствени интелекта (ChatGPT4 и Gemini), не очакваш, че този автомобил ще е страхотен за каране. А той е точно такъв.

Очакванията ти са за нещо посредствено, за нещо, в което горните факти са много по-важни от пътното поведение. Но не, в Mercedes са отделили месеци на каране и настройване на колата, за да се превърне тя в истинско откровение на пътя. За щастие, имах няколко часа на маса с един от инженерите, които са прекарали много часове в каране и настройване на тази кола.

Резултатът е, че CLA буквално ме изненада със стабилното си, балансирано и много зряло пътно поведение. В никой случай не казвам, че колата е спортна, не е такава. Дори при рязко подаване на газ се напълва повече от необходимото, макар да има и ръчен режим за смяна на предавките. Който е една от най-странните функции в автомобила, това се случа не с традиционните пера на вола, е чрез бутане напред и дърпане назад на... скоростния лост на волана. Не е интуитивно и не е удобно.

Но в безбройните завои в австрийските Алпи, CLA стаеше перфектно в завоите. За това вина има и почти перфектното разпределение на теглото между двете оси, много добре балансирания като твърдост волан, както и четирите задвижващи колела (версиите 180 и 200 са само на предно), абсолютно задължителни за зимните условия, в които карах. При това организаторите на събитието имаха повод да ни покажат на какво е способно тяхното 4MATIC, което усъвършенстват вече 40 години (от 1985 г.). Затова ни качиха на 2200 метра надморска височина, където започва един невероятен проход, свързващ Австрия и Италия.

В България автомобилните фенове знаят за „Стелвио“ и „Трансфагарашан“, но Тимелсйох (Timmelsjoch) е също толкова пленително място за каране. Това е място, на което моторджийте се чувстват на собствена територия, защото в началото на прохода се намира най-високо разположеният мотоциклетен музей. На площ от 4500 кв. м са изложени над 500 мотоциклета от над 150 производителя. Посещението му струва 15 евро на възрастен.

Удоволствието да минеш през прохода Timmelsjoch струва 20 евро. Не и в моя случай. Беше безплатно, с любезното съдействие на Mercedes, заради които проходът беше отворен, защото обичайно по това време на годината (от ноември до март-април) е затворен. Причината: преспите на места надхвърлят 10 метра.

Все още нямаше такива снегове, но сняг и лед под тях – предоволно. Инструкторът ни уведоми, че са тествали спирачния път в тези условия със 100 км/ч, бил е „скромните“ 200 метра. Ние се изкачихме до най-високата точка (2474 м), откъдето започва Италия. Максималният наклон е 13 метра, а S-ките са точно 30. Сняг около теб, а любезната молба през радиостанцията „Turn Sport mode and deactivate ESP”, прозвуча като очакваната подкана: за дрифт. Не ми трябваше повече, макар от пропастта да ме делеше само една не толкова голяма преспа, натрупала се около мантинелата. Две минавания на трасето, които няма да забравя.

Технически характеристики

Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC

Размери

Дължина, мм: 4723

Широчина, мм: 1855

Височина, мм: 1450

Междуосие, мм: 2790

Тегло, кг: около 1770

Двигател

Тип: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1499

Макс. мощност, к.с. при об/мин: 163 при 5500

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 250 при 1750 – 4000

Макс. системна мощност, к.с.: 184

Макс. системен въртящ момент, Нм: 330

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 228

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,9

Среден разход, л/100 км: 5,7 – 5,2

Вредни емисии СО2, г/км: 130 – 119

Базова цена на модификацията, евро в Германия: от 46 243

