Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

К оледната и новогодишна елха е центърът на празника и, според много вярвания, мощен енергиен талисман. За успешна година предците ни съветвали да избираме играчки със значение, тъй като всеки символ носи своя собствена сила.

RBC-Украйна обяснява кои орнаменти за елха могат да помогнат да привлечете това, което желаете – здраве, богатство, любов – и кои могат да донесат негативност в дома и е по-добре да бъдат премахнати според народните знаци.

Украси, които носят щастие и просперитет

Тези украси трябва да се окачват, ако искате да привлечете определени благословии в живота си.

За финансово благополучие и изобилие

Монети и пари. Малки украшения под формата на монети, банкноти или малки хартиени пари, увити около клоните, символизират печалба.

Символи на реколта. Украси под формата на ядки, шишарки, класове зърно или плодове (ябълки, грозде) привличат изобилие и богатство.

За любов и семейна хармония

Сърца и ангели. Украси под формата на сърца укрепват романтичните връзки и привличат любов. Ангелите символизират защита, семейно спокойствие и мир.

Двойни украси. Винаги окачвайте две идентични украшения едно до друго (например две птици, две джуджета, две звънчета). Това укрепва съюз и привлича партньор за необвързани.

Източник: iStock/GettyImages

За късмет и защита

Топки. Кръглите стъклени топки (особено сребърни или златни) се смятат, че абсорбират негативна енергия и не позволяват тя да се разпространи.

Звънчета. Символ, който прогонва злите духове с камбанния си звук и носи радост.

Бухал. Символ на мъдрост, който помага при вземането на правилни решения през годината.

Украси, които е по-добре да избягвате

Според народните вярвания някои украшения могат да донесат нещастие и проблеми.

Счупени или повредени украси. Пукнати или счупени украшения, особено стъклени, се смятат за символ на разногласия и семейни неприятности. Те могат да привлекат здравословни проблеми или кавги. Какво да правите: Изхвърлете ги, не ги пазете за следващата година.

Украси, наподобяващи оръжия или агресия. Играчки оръжия, мечове или агресивни фигурки символизират конфликти, враждебност и спорове. Какво да правите: Изберете по-спокойни символи за елхата.

Украси под формата на човешки череп или тъжни лица. Всяка украса, която символизира смърт, тъга или отрицателни емоции, може да привлича нещастие и болести. Какво да правите: Заменете ги с ангели, усмихнати лица, снежни човеци или животински фигурки.

Украси от чужд дом. Според суеверия, предмет, взет от друг дом, особено ако е подарен без добри намерения, може да донесе чужда негативна енергия във вашия дом. Какво да правите: Ако не сте сигурни за произхода на украса, по-добре не я окачвайте.

Източник: iStock/GettyImages

Важни съвети за декорацията

Цветът има значение. Червено привлича любов и страст, златно и сребърно – пари и просперитет, синьо и бяло – спокойствие и здраве.

Започнете да окачвате отдолу нагоре. Смята се, че това символизира стабилност и твърда основа.

Върхът трябва да е с звезда или ангел. Звезда символизира Коледната звезда и носи добро, а ангелът – защита. Никога не оставяйте върха празен.

