Володимир Зеленски на визита в Париж

У краинският президент Володимир Зеленски проведе разговори с френския президент Еманюел Макрон в Париж. Визитата му е част от европейска обиколка, която цели да осигури повече подкрепа от Запада преди президентските избори в Съединените щати, предаде АФП.

Зеленски търси военен и финансов тласък по време на 48-часово пътуване до Лондон, Париж, Рим и Берлин, на фона на опасенията за намаляване на подкрепата, ако Доналд Тръмп стане президент на САЩ следващия месец.

По-рано Зеленски заяви, че е изложил плана си за победа срещу руските сили по време на срещна с британския министър-председател Киър Стармър и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Украйна е изправена пред най-трудната си зима от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Русия нанася удари по енергийната мрежа на страната и напредва по източната фронтова линия.

Планираната среща на съюзниците на Украйна в Германия на 12 октомври беше отложена, след като американският президент Джо Байдън отмени посещението си, за да се фокусира върху заплахата от урагана „Милтън“.

Срещата с Макрон маркира петата визита на Зеленски в Париж от началото на войната. Очаква се тя да потвърди френската подкрепа за Киев в борбата му срещу Русия.

