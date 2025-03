Володимир Зеленски: Важно е Украйна да бъде „чувана“, а не „забравяна“

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, ден след словесния си сблъсък с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет в Белия дом, че „е много важно“ Украйна да бъде „чувана“, а не „забравяна“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски и Тръмп не подписаха вчера подготвеното рамково споразумение за американски достъп до украинските редки земни елементи

след разгорещена размяна на реплики в Овалния кабинет. Сделката щеше да предостави на САЩ достъп до ценни полезни изкопаеми в Украйна. Преговорите за споразумението продължиха със седмици и по план вчера Зеленски и Тръмп трябваше да подпишат документа.

„За нас е много важно Украйна да бъде чувана и никой да не ни забравя нито по време на войната, нито след нея“, заяви той в публикация в социалните мрежи. Към публикацията му има снимка от негова среща с представители на украинската общност в американската столица Вашингтон.

„За хората в Украйна е важно да знаят, че те не са сами,

че техните интереси биват представлявани във всяка една държава, във всяко кътче на света“, добавя украинският президент.

Той благодари многократно в социалната платформа X (бивша Twitter) на европейските съюзници на Украйна за подкрепата в контекста на вчерашния си спор с Тръмп, информира Франс прес.

АФП отбелязва, че

в профила на Зеленски от снощи има над тридесет публикации, които гласят „Благодаря ви за подкрепата“,

в отговор на публикации, изразяващи съпричастност, от европейски лидери, включително и от френския президент Еманюел Макрон.

Thank you for your support. https://t.co/4GCLIC1SR3