25 март: Заловена е наемният убиец мадам Попова

Н а 25 март 1306 г. Робърт Брус става крал на Шотландия. Той е един от най-великите шотландски монарси, организатор на отбраната на страната в началния период на войните за независимост срещу Англия, основател на кралската династия Брус.

Положението на новия крал е трудно. Едуард I е разположил гарнизони в много от важните крепости в Шотландия, които се държат с новия крал като с изменник.

Всеки опит за бунт е потушаван жестоко.

Крал Робърт е победен два пъти през 1306 г., при Метвен, близо до Пърт, на 19 юни и при Далри, близо до Тиндръм, Графство Пъртшър, на 11 август. Жена му и много от неговите поддръжници са заловени, а трима от братята му – убити. Робърт трябва да се оттегли на далечния остров Ратлин на северното ирландско крайбрежие.

