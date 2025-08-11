Свят

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Москва струпвала сили за ново настъпление

11 август 2025, 21:22
У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че няма признаци Русия да се подготвя за край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

"Напротив - те струпват сили, подсказвайки, че ще осъществят нови настъпателни операции", заяви държавният глава в традиционното си вечерно обръщение към нацията, основавайки се на доклад на украинското разузнаване.

По-рано днес в публикация в социалната мрежа "Екс" Зеленски призова съюзниците на страната му да запазят санкциите срещу Русия, докато Киев не получи гаранции за сигурност.

Президентът на Украйна изрази тази позиция, след като разговаря по телефона с канадския премиер Марк Карни.

"Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната", написа украинският лидер в "Екс".

