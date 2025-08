Зеленски: Украйна и Русия договориха размяна на 1200 пленници

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи днес, че Украйна и Русия са постигнали споразумение за размяна на 1200 военнопленници след последния кръг от преговорите миналия месец в Истанбул, предаде Асошиейтед прес.

"Договорили сме се за размяната на 1200 души", написа той в "Екс", като уточни, че се работи по съставянето на списъците с хората, които ще бъдат освободени. Работим и за "деблокиране на връщането на нашите цивилни", допълни той.

Together with NSDC Secretary Rustem Umerov and Head of the Presidential Office Andriy Yermak, we discussed the negotiation track – specifically, the implementation of the agreements reached during the meetings with the Russian side in Istanbul, as well as preparations for a new… pic.twitter.com/19wA2cZMsP