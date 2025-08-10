Свят

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Зеленски: Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна

10 август 2025, 23:30
Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка
Източник: AP/БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе САЩ няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА.

"Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това“, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е

Украинският президент засега не е поканен на срещата на върха на Владимир Путин и на Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

Американският посланик в НАТО Матю Уитакър обаче заяви пред Си Ен Ен, че не изключва варианта Зеленски да бъде поканен на разговорите, но решението ще бъде взето от Тръмп.

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че цени решимостта на Тръмп да сложи край на войната в Украйна, но добави, че единствената причина, поради която продължават убийствата в страната му е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него.

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия

Зеленски подчерта, че ще отхвърли всякакво споразумение за мир, което включва териториални отстъпки. "Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост“, подчерта той.

"Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна“, подчерта той.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Русия война Украйна Зеленски
